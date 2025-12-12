Главная Новости Российский микроавтобус "Капитан" на платформе Maxus: новинка от "Промтеха" с 2.0-литровым дизелем мощностью 150 л.с.
Промтех анонсировал новый пассажирский микроавтобус Kapitan-ЕНА L2H2 на платформе Maxus V70. Автобус оснащен современными системами безопасности и комфорта.
12.12.2025, 15:02·2 мин
Фото: Carsweek.ru

Нижегородская компания "Промтех" презентовала новую модель микроавтобуса Kapitan-ЕНА L2H2, рассчитанного на перевозку 8 пассажиров и водителя. Новинка создана на базе платформы Maxus V70, известной в Европе под названием IVECO Fidato.

Микроавтобус будет комплектоваться дизельным мотором объемом 2,0 литра, соответствующим экологическим требованиям Евро-6. Максимальная мощность двигателя составляет 150 лошадиных сил. Потенциальным владельцам предложат выбор из двух коробок передач — шестиступенчатой механической и девятиступенчатой автоматической. Для большего запаса хода предусмотрен топливный бак объемом 80 литров.

В числе стандартного оснащения — современные системы, направленные на обеспечение комфорта и безопасности. К ним относятся запуск двигателя без ключа, противоугонная система, а также комплекс ESP+EBA+HHC, включающий опции ABS и EBD, что способствует устойчивости микроавтобуса на дороге.

Кроме того, в автомобиле установлен электронный стояночный тормоз EPB и водительская подушка безопасности. Интерьер микроавтобуса оборудован многофункциональным рулевым колесом с возможностью настройки круиз-контроля, а также 4,2-дюймовой ЖК-приборной панелью. Центральное место в мультимедийной системе занимает дисплей диагональю 10,25 дюйма, который объединяет автомобильную сеть и систему мобильного картографирования.

Компания "Промтех" отмечает современный внешний вид Kapitan-ЕНА L2H2 и планирует расширить список доступных систем безопасности для этой модели. На текущий момент автобус проходит процедуру сертификации, в связи с чем стоимость новинки пока не озвучена. Производство микроавтобуса предполагается наладить в Нижнем Новгороде в рамках совместного предприятия (СПИК).

Напомним, ранее на газовом форуме был представлен внедорожник «Капитан 4х4».

Источник и фотографии: компания "Промтех".

