Российский гибрид «Монарх» проходит сертификацию — его цена уже известна

Сертификацию прототипа российского гибридного автомобиля «Монарх» планируют завершить весной 2027 года. После этого модель сможет выйти на рынок. В основу новинки легла платформа моделей BYD, а предварительная цена переднеприводного гибрида заявлена как «от 3,5 млн рублей». Об этом сообщает Autonews со ссылкой на основателя проекта Алексея Пономаренко.

На первом этапе проект рассчитан на мелкосерийный выпуск 150 автомобилей. Производство организовано в Новосибирске и включает 12 постов. Расчетная мощность предприятия составляет 5 - 6 машин в день. Автомобиль одновременно разрабатывается в трех версиях: переднеприводный гибрид, полноприводный гибрид с карбоновым кузовом и полноприводный электрокар мощностью 600 л.с. Стоимость самой дорогой модификации составит около 7 млн рублей.

Основатель бренда в своем телеграм-канале отмечал, что Monarch создается не как «дешевый электромобиль» и не как игрушка для витрины. По его словам, цена модели должна оставаться конкурентной, обеспечивать устойчивую маржу и поддерживать рост компании.