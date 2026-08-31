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«Атом» опередил время: почему российскому электрокару не прогнозируют массовых продаж

Автоэксперт Сергей Целиков не прогнозирует массовых продаж электромобиля «Атом»: высокая цена связана с инновациями, а локализация модели достигла 70%.
РедакцияР
Редакция
31.08.2026, 12:12·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автоэксперт, глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков не прогнозирует массовые продажи электромобиля «Атом». По его мнению, модель оказалась достаточно дорогой из-за стремления разработчиков реализовать ультраперспективные инновации, сообщает ТАСС.

Целиков считает «Атом» ещё одним сильным российским проектом, который после Aurus перешёл в стадию реального автомобиля. Эксперт назвал электрокар очень интересным.

По словам главы агентства, модель разработала молодая команда. Разработчики, отметил он, «пошли немного вперед паровоза», решив внедрить в машину инновации, которых пока нет даже в мировом автопроме.

Именно стремление воплотить подобные решения, считает автоэксперт, стало одной из причин высокой стоимости «Атома». При этом первые продажи электромобиля, по его оценке, состоятся однозначно: всегда найдутся люди, заинтересованные в чём-то новом и интересном. Массового спроса на модель Целиков не ожидает.

Ранее представитель «Камы» сообщил об уровне локализации «Атома». На старте производства он составляет 70%.

До этого таксопарки приступили к тестированию электромобиля «Атом». Разработчик назвал каршеринг наиболее перспективным вариантом его корпоративного использования.

Напомним, инженеры «Камы» проверили фактический запас хода «Атома», совершив поездку из Москвы в Тулу и обратно без подзарядки. Электромобиль преодолел маршрут на одном заряде.

Автор: Андрей Сундуков

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