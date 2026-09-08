Российский бренд изменил цену флагманского внедорожника: сколько теперь стоит Esteo V27

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Российский бренд Esteo с сентября увеличил стоимость гибридного внедорожника V27 2026 года выпуска. Автомобиль представлен на рынке в единственной комплектации «Премиум» / Premium. Об изменении цены «Автоновости дня» узнали в рамках регулярного мониторинга стоимости новых автомобилей в России.

Цена Esteo V27 выросла на 170 тыс. рублей, или на 2,96%, и достигла 5 920 000 рублей. Прежде стоимость этой версии составляла 5 750 000 рублей.

Цены Esteo V27

Комплектация Цена Изменение «Премиум» / Premium

2026 г. в., последовательный гибрид, 456 л. с., 34,31 кВт·ч, 1.5 л ДВС, AWD 5 920 000 руб. +170 000 руб.

Esteo V27 оснащен полноприводной последовательной гибридной силовой установкой. Она включает бензиновый двигатель объемом 1,5 литра и два электромотора. Совокупная пиковая мощность системы составляет 456 л. с., максимальный крутящий момент — 505 Нм. Емкость тяговой батареи равна 34,31 кВт·ч.

Фото: Автоновости Дня

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает у внедорожника 5,9 секунды. На электротяге по циклу WLTP автомобиль способен проехать 135 км, а общий запас хода достигает 890 км. Заявленный расход топлива в смешанном цикле составляет 7,2 литра на 100 км. Объем топливного бака — 60 литров. Зарядка батареи с 20% до 80% при использовании быстрой зарядки занимает минимум 30 минут.

Длина Esteo V27 составляет 5045 мм, ширина — 1976 мм, высота — 1894 мм. Колесная база равна 2900 мм. Дорожный просвет достигает 220 мм, а снаряженная масса — 2408 кг. Объем багажника можно увеличить с 715 до 1818 литров. Максимальная масса буксируемого прицепа заявлена на уровне 1600 кг.

В список оснащения входят двухзонный климат-контроль, обогрев сидений обоих рядов, вентиляция передних кресел, обогрев рулевого колеса и лобового стекла. Кроме того, модель получила двойную панорамную крышу и 21-дюймовые легкосплавные диски. В салоне установлены цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма, центральный дисплей размером 15,6 дюйма и аудиосистема Pioneer с 15 динамиками.

Ранее стало известно об изменении требований Esteo к топливу для V27. Как сообщали «Автоновости дня», в документации бензин не ниже АИ-92 заменили на АИ-95. Использование топлива с меньшим октановым числом разрешили только в случае крайней необходимости.

Прием заказов на Esteo V27 в России начался в июле 2026 года. В начале августа внедорожник поступил в продажу.

Автор: Андрей Сундуков

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