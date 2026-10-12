Российский авторынок обновил рекорд в сентябре 2026 года

В сентябре в России реализовали 122,8 тыс. новых легковых автомобилей. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию АО «ППК»**. По их оценке, это максимальный месячный результат нынешнего года.

Предыдущий рекорд 2026 года был установлен в июле, когда объем рынка достиг 122,1 тыс. единиц. При этом с марта российский авторынок ежемесячно превышает отметку в 100 тыс. автомобилей.

Сентябрьские продажи легковых машин выросли на 7,4% по сравнению с августом, когда было реализовано 114,3 тыс. шт. В годовом выражении показатель увеличился лишь на 0,1%: в сентябре 2025-го объем продаж составлял 122,7 тыс. единиц.

По итогам 9 месяцев 2026 года рынок новых легковых автомобилей продолжил расти. Его объем за этот период составил 967,8 тыс. экземпляров, что на 8% превышает результат января – сентября прошлого года.

Подробно о положении дел на российском авторынке эксперты расскажут в онлайн-эфире «АВТОСТАТ Оперативка». Трансляция состоится завтра, 13 октября, в 10-00 по московскому времени. Информация о наиболее популярных у россиян марках и моделях легковых автомобилей в сентябре и за 9 месяцев доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ