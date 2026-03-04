В феврале российский авторынок увеличился на 2,5%

В феврале 2026 года в России было реализовано 80 тысяч новых легковых автомобилей. По информации экспертов агентства «АВТОСТАТ», ссылающихся на данные АО «ППК»*, этот результат оказался немного ниже показателя января — снижение составило 0,7%. Однако по сравнению с февралем прошлого года отмечен рост, который достиг 2,5%.

Аналитики связывают увеличение продаж в феврале с эффектом низкой базы. Напомним, что в феврале 2025 года продажи новых легковых автомобилей составили 78 тысяч, что стало минимальным месячным показателем за весь прошлый год.

После январского спада российский рынок новых легковых автомобилей вновь продемонстрировал положительную динамику, которая ранее отмечалась в ноябре и декабре. Несмотря на это, по итогам первых двух месяцев 2026 года рынок все еще остается в отрицательной зоне: за январь и февраль было продано 160,6 тысячи автомобилей, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

