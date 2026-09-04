В августе российский авторынок впервые за семь месяцев показал снижение

В августе в России продали 114 285 новых легковых автомобилей. Это на 6,5% меньше показателя за тот же месяц прошлого года. По данным АО «ППК»*, на которые ссылаются эксперты агентства «АВТОСТАТ», российский авторынок впервые за последние 7 месяцев продемонстрировал отрицательную динамику.

Предыдущий спад продаж новых машин был зафиксирован в январе 2026 года и составил 9,5%. С февраля по июль рынок, напротив, рос. При этом уже шестой месяц подряд — с марта — объем продаж превышает 100 тысяч автомобилей. Максимального показателя в нынешнем году рынок достиг в июле: тогда было реализовано 122,1 тыс. штук.

По словам руководителя стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрия Ярыгина, августовское снижение во многом объясняется высокой сравнительной базой прошлого года. Во втором полугодии 2025-го рынок показывал значительные результаты на фоне слухов о предстоящих изменениях показателей, используемых для расчета утильсбора. В конце года эти изменения вступили в силу.

При этом по итогам 8 месяцев продажи новых легковых автомобилей сохранили положительную динамику. С января по август было реализовано 844 999 машин — на 9,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробно о ситуации на российском авторынке в конце лета эксперты расскажут в онлайн-эфире «АВТОСТАТ Оперативка». Трансляция состоится уже сегодня, 4 сентября, в 10-00 по московскому времени.

Информация о марках и моделях легковых автомобилей, которые пользовались популярностью у россиян в августе и с начала года, доступна здесь.

Фото: АВТОСТАТ