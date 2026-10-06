Продажи на российском авторынке сокращаются второй месяц подряд

В сентябре 2026 года в России продали немного более 115 тысяч новых легковых автомобилей. По данным АО «ППК»*, на которые ссылается агентство «АВТОСТАТ», показатель оказался на 6,2% ниже результата того же месяца прошлого года.

Руководитель стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин сообщил об этом на форуме автобизнеса CarX 2026. По его словам, российский авторынок сокращается второй месяц подряд. В августе продажи новых легковых автомобилей снизились на 6,5% по сравнению с августом 2025-го. Это стало первым снижением с февраля, то есть за семь месяцев.

При этом в годовом выражении динамика остается отрицательной, а российский авторынок уже седьмой месяц подряд, начиная с марта, превышает отметку в 100 тысяч единиц. В сравнении с августовским результатом показатель, напротив, немного увеличился — на 0,7%.

По итогам 9 месяцев нынешнего года рынок продолжает расти. С января по сентябрь его объем составил чуть более 960 тысяч новых легковых автомобилей, что на 7,2% превышает результат января – сентября 2025 года.

Более подробная информация о состоянии российского авторынка в сентябре и за 9 месяцев представлена здесь.

Фото: АВТОСТАТ