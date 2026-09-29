Российский авторынок сократился почти на 30%: причины резкого падения продаж автомобилей

По словам эксперта Сергея Целикова, к концу сентября российский авторынок начал «остывать». За прошедшую неделю в стране продали чуть более 23 тыс. новых легковых автомобилей. Это на 12,2% ниже показателя предыдущей недели и на 28,6% меньше результата за аналогичный период прошлого года.

Неделей ранее продажи новых легковых машин достигали 26,2 тыс. единиц. На той же неделе прошлого года было реализовано 32,3 тыс. автомобилей.

Сергей Целиков считает, что теперь заметное снижение относительно прошлогодних показателей будет фиксироваться регулярно. Эксперт напомнил: осень прошлого года стала для авторынка «жаркой», тогда как в нынешнем году предпосылок для роста пока нет.

Отрицательная динамика наблюдалась и в сегменте легких коммерческих автомобилей. За неделю на учет поставили 1547 новых LCV — на 1,2% меньше, чем за предыдущий период. В сравнении с той же 39-й неделей прошлого года количество регистраций сократилось на 21,6%.

За неделю продажи грузовых автомобилей уменьшились на 8,1% и составили 905 единиц. По отношению к аналогичному периоду прошлого года показатель снизился на 20,2%.

Единственным сегментом, продемонстрировавшим недельный рост, стали автобусы. За отчетный период на российский учет встал 201 автобус, что на 22,6% больше результата предыдущей недели. При этом по сравнению с той же неделей прошлого года число регистраций уменьшилось на 16,9%.

Прогноз Сергея Целикова относительно сентября остается прежним. Автоэксперт полагает, что по итогам месяца результат окажется на уровне августа или немного превысит его.

Ранее Сергей Целиков сообщал о недельном увеличении продаж новых легковых автомобилей в России. В сегментах LCV и грузовиков показатели также выросли относительно предыдущей недели, однако не достигли прошлогодних значений.

До этого представители нескольких крупных дилерских компаний связывали сокращение августовских продаж новых автомобилей с сезонностью, высокой стоимостью кредитов и осторожностью покупателей. В частности, Николай Иванов из «Рольфа» отметил также высокую базу второй половины прошлого года.