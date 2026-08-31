Российский авторынок вырос к концу лета: итоги августа в цифрах

За период с 24–30 августа продажи новых легковых и коммерческих автомобилей выросли по сравнению с предыдущей неделей. При этом во всех трёх сегментах показатели оказались ниже уровня прошлого года. На эту динамику в своём Telegram-канале обратил внимание аналитик Сергей Целиков.

В сегменте легковых автомобилей за неделю реализовали 28,3 тыс. машин. Это на 5,5% превышает результат предыдущих семи дней, когда продажи достигли 26,8 тыс. автомобилей. Однако в годовом выражении показатель оказался на 5% ниже.

Продажи лёгких коммерческих автомобилей полной массой до 3,5 тонны увеличились почти на 10% и составили 1,3 тыс. единиц. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём реализации сократился почти на 26%.

На рынке грузовых автомобилей полной массой от 3,5 тонны недельный рост составил 19,4%. В период с 24–30 августа покупатели приобрели 888 машин. Годом ранее за последнюю неделю августа было продано 1144 грузовика, поэтому снижение достигло 22,4%.

Как считает автоэксперт, на текущие результаты постепенно влияет высокая база прошлого года. Сергей Целиков отметил, что тогда рынок начал расти в конце лета, а пиковых значений продажи достигли в октябре. По его словам, факторов для «осеннего взлёта авторынка» в этом году пока нет.

«Тем не менее, падения продаж тоже нет. Несмотря на все неурядицы, авторынок стабилен как никогда», — отметил Сергей Целиков.

Ранее Сергей Целиков советовал осенью обратить внимание на спецпредложения для отдельных марок, моделей и комплектаций. По его оценке, главным образом они будут распространяться на неходовые модификации.

Автор: Андрей Сундуков

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