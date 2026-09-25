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Российский авторынок активизировался в сентябре: что показала недельная статистика продаж

Продажи новых автомобилей в России на 38-й неделе выросли на 3,4% за неделю, но снизились на 1,8% год к году; LCV и грузовики также просели.
РедакцияР
Редакция
25.09.2026, 07:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

На 38-й неделе продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 3,4% по сравнению с предыдущей неделей. При этом в годовом выражении показатель оказался на 1,8% ниже. Как сообщил автоэксперт Сергей Целиков, с 14 по 20 сентября было продано 26,2 тыс. машин.

В сегменте легких коммерческих автомобилей динамика оказалась схожей: недельные продажи выросли, однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сохранилось снижение.

За неделю было реализовано 1566 автомобилей сегмента LCV, что на 17% превышает результат предыдущей недели. В годовом сравнении объем продаж сократился на 13,2%.

Продажи грузовиков за прошлую неделю составили 985 автомобилей. Относительно предыдущей недели показатель вырос на 12,4%, но по сравнению с тем же периодом прошлого года снизился на 8,5%.

«Можно констатировать, что в сентябре тренды сохраняются и рынок идет по намеченной ранее траектории», — резюмировал Сергей Целиков, описывая недельные итоги продаж.

По итогам 37-й недели года Сергей Целиков также сообщал о снижении продаж новых легковых автомобилей в России. Тогда недельные показатели в сегментах LCV и грузовиков тоже уменьшились, а в годовом сравнении остались ниже прошлогодних значений.

Ранее представители крупных дилерских сетей назвали причины снижения продаж новых автомобилей в России по итогам августа. Среди них — сезонность, дорогие кредиты и осторожность покупателей.

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