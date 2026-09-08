Главная Новости Российский автопром в цифрах: сколько моделей выпускается под более чем 20 брендами
Новости

Российский автопром в цифрах: сколько моделей выпускается под более чем 20 брендами

Российские автопредприятия выпускают свыше 50 моделей легковых автомобилей более чем под 20 брендами, сообщил Денис Мантуров на ВЭФ-2026.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
08.09.2026, 08:16·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Российские автопредприятия производят более 50 моделей легковых автомобилей, представленных под свыше чем 20 брендами. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме 2026 года. По его словам, эта продукция ориентирована на различные потребности.

Помимо легковых машин, российские предприятия выпускают ещё несколько десятков моделей в других сегментах. Речь идёт о лёгком коммерческом и грузовом транспорте, а также автобусах. Денис Мантуров отметил, что производственные площадки ушедших компаний удалось перезапустить и наладить на них выпуск новых моделей.

По словам первого вице-премьера, распределение продукции между брендами главным образом определяется маркетинговой политикой предприятий. Компании сами выбирают, каким образом позиционировать выпускаемые автомобили. При этом рост числа автомобильных брендов не является самоцелью, подчеркнул Денис Мантуров.

Денис Мантуров также сообщил об увеличении доли автомобилей российского производства на внутреннем рынке по итогам первых восьми месяцев года. За этот период выросли и продажи таких машин.

Ранее стало известно, что с января по июль в России впервые зарегистрировали автомобили 71 новой модели. Из них 22 производятся внутри страны.

Автор: Андрей Сундуков

Читайте нас в Telegram — оперативные новости и важные события авторынка.

Подписаться

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация