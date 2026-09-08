Российский автопром в цифрах: сколько моделей выпускается под более чем 20 брендами

Российские автопредприятия производят более 50 моделей легковых автомобилей, представленных под свыше чем 20 брендами. Об этом первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме 2026 года. По его словам, эта продукция ориентирована на различные потребности.

Помимо легковых машин, российские предприятия выпускают ещё несколько десятков моделей в других сегментах. Речь идёт о лёгком коммерческом и грузовом транспорте, а также автобусах. Денис Мантуров отметил, что производственные площадки ушедших компаний удалось перезапустить и наладить на них выпуск новых моделей.

По словам первого вице-премьера, распределение продукции между брендами главным образом определяется маркетинговой политикой предприятий. Компании сами выбирают, каким образом позиционировать выпускаемые автомобили. При этом рост числа автомобильных брендов не является самоцелью, подчеркнул Денис Мантуров.

Денис Мантуров также сообщил об увеличении доли автомобилей российского производства на внутреннем рынке по итогам первых восьми месяцев года. За этот период выросли и продажи таких машин.

Ранее стало известно, что с января по июль в России впервые зарегистрировали автомобили 71 новой модели. Из них 22 производятся внутри страны.

Автор: Андрей Сундуков

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