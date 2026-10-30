Российский автопарк пополнился: 12 марок превысили отметку в миллион автомобилей

Honda стала одной из марок, чей парк в России превысил миллион легковых автомобилей. По словам аналитика Сергея Целикова, рубеж в 1,02 млн машин бренд преодолел только в нынешнем году. Основной причиной стал значительный ввоз подержанных праворульных автомобилей из Японии.

К середине текущего года в российском автопарке числилось 1,02 млн автомобилей Honda. Всего в стране зарегистрировано 47,7 млн легковых машин, представляющих более 200 брендов. Парк свыше миллиона автомобилей имеют только 12 марок.

Лидером остается отечественная LADA: на нее приходится 12 млн машин. У Toyota насчитывается 4,52 млн автомобилей. Следом идут Kia и Hyundai, чьи парки составляют 2,76 млн и 2,71 млн машин соответственно. Renault и Nissan располагают парками по 2,25 млн легковых автомобилей.

Парк Volkswagen достигает 1,86 млн машин, а Chevrolet — 1,69 млн. Далее в списке находятся Ford с 1,32 млн автомобилей, Mitsubishi с 1,27 млн и Skoda с 1,11 млн.

Эксперт считает, что в ближайшие пару лет новые участники «клуба миллионников» вряд ли появятся. При этом такая возможность сохраняется на горизонте трех-пяти лет. Ближе всего к отметке в миллион автомобилей находятся Mazda с парком в 870 тыс. машин, BMW с 834 тыс. и Mercedes-Benz, парк которого к середине текущего года насчитывал 797 тыс. автомобилей.

С учетом нынешних объемов ввоза новых и подержанных машин этих марок больше всего шансов достичь миллионного показателя, по оценке Целикова, у Mazda. Аналитик прогнозирует, что это может произойти через два–три года. BMW и Mercedes-Benz, как полагает эксперт, потребуется еще не менее пяти лет.

Среди китайских брендов крупнейшие парки сформировали Haval и Chery — 690 тыс. и 663 тыс. автомобилей соответственно. При сохранении нынешних темпов продаж Haval, по оценке Целикова, способен превысить миллионную отметку уже к концу 2028 года.

Chery, считает эксперт, практически выбыла из этой гонки. Объединять ее парк с Tenet Целиков не стал. Однако с учетом всех брендов группы Chery и их российских клонов совокупный парк в РФ, по его данным, уже превышает миллион машин.

Для брендов группы Great Wall Motor аналитик привел общий показатель чуть более 900 тыс. автомобилей. Парк группы Geely насчитывает 742 тыс. машин, а вместе с принадлежащей Geely компанией Volvo достигает ровно миллиона единиц, добавил Целиков.

Ранее Сергей Целиков рассказал о регионах с самым молодым и самым старым парком легковых автомобилей в России. Значительный возраст машин на Дальнем Востоке аналитик, в частности, объяснил ввозом подержанных автомобилей из Японии.

Автор: Иван Бахарев