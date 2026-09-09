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В августе российский авторынок занял второе место в Европе

Авторынок России в августе 2026 года занял второе место в Европе: продажи новых легковых автомобилей составили 114 285 машин, снизившись на 6,5%.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
09.09.2026, 10:12·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В августе 2026 года российский авторынок поднялся сразу на три позиции в европейском рейтинге. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», изучив данные консалтинговой компании GlobalData, опубликованные порталом Just Auto.

По итогам июля Россия занимала пятое место среди европейских авторынков, однако в августе переместилась на вторую строчку. Ранее эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК»* сообщали, что за последний летний месяц в РФ продали 114 285 новых легковых автомобилей. Это на 6,5% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Лидером по объему продаж стала Германия: в августе там реализовали 212 563 автомобиля, что на 2,6% больше результата того же месяца прошлого года. Франция заняла третье место с показателем 94 351 проданная машина (+7,4% к августу 2025-го).

Четвертую позицию заняла Великобритания, где в конце лета было продано 94 236 автомобилей (+13,7%). Еще в июле британский рынок находился на второй строчке европейского рейтинга. Август традиционно характеризуется в стране невысоким спросом: многие покупатели откладывают приобретение автомобилей до сентября. В этот месяц, а также в марте, в Соединенном Королевстве меняется идентификатор на номерных знаках.

Италия заняла пятое место с результатом 69 411 реализованных экземпляров (+3,2%). На шестой строчке расположилась Испания. Ее дилеры продали 68 544 автомобиля, увеличив показатель на 11,8% по сравнению с августом прошлого года.

Руководитель стратегических проектов агентства «АВТОСТАТ» Дмитрий Ярыгин отметил, что среди крупнейших европейских авторынков только Россия в августе показала отрицательную динамику. При этом российский рынок смог занять второе место в рейтинге на фоне традиционно низкой покупательской активности в Европе в последний месяц лета. Ее снижение связано с сезоном отпусков.

Фото: АВТОСТАТ

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