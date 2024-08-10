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Неисправности, при которых запрещается эксплуатировать автомобиль: что говорят эксперты.

Согласно информации представленной экспертами Роскачества, автомобилистам следует обращать особое внимание на ряд неисправностей, которые могут привести к запрету на управление транспортным средством в целях обеспечения безопасности себя и других
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
10.08.2024, 09:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Согласно информации представленной экспертами Роскачества, автомобилистам следует обращать особое внимание на ряд неисправностей, которые могут привести к запрету на управление транспортным средством в целях обеспечения безопасности себя и других участников движения.

Один из критических моментов — состояние тормозной системы. Наличие неисправностей, таких как нарушение эффективности торможения, утечка в гидравлической системе, повреждения шлангов или другие дефекты, являются достаточными основаниями для того, чтобы не выезжать на дорогу. — подчеркнули специалисты.

Также особое внимание стоит уделить состоянию светотехники. Например, неисправности в устройствах освещения, неправильный класс источника света, а также неработающие габаритные огни могут стать причиной запрета на движение.

Помимо этого, запрещено эксплуатировать автомобиль с несезонными шинами (шипованными летом или летними зимой), а также с изношенными или разными шинами на разных осях. Неисправности, связанные с обзорностью или работой двигателя, также являются основанием для ограничения в управлении, уточнили эксперты.

Специалисты также отметили, что нарушения в работе запорных устройств топливных баков, нерабочие устройства перекрытия топлива и превышение уровня вредных выбросов могут повлечь за собой административное наказание для водителя.

Необходимо помнить, что ответственность за техническое состояние автомобиля лежит на его владельце. В случае если водитель не был осведомлен о неисправностях или обнаружил их в процессе движения, он вправе попросить инспектора о применении мер к меньшей строгости, подчеркнули в Роскачестве. Однако, как отметили эксперты, чаще всего водителям выписывают штрафы, а не ограничиваются устным предупреждением.

Другим важным аспектом безопасности является работоспособность каталитического нейтрализатора. Ранее технический тренер Fit Service, Сергей Пономарев, поделился информацией о признаках неисправности этого устройства в автомобиле. Наиболее явные симптомы он раскрыл в интервью для «Автоновости дня».

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