Сервис 2ГИС провёл исследование и выяснил, какие «умные» функции автомобилей российские водители считают наиболее полезными. Опрос состоялся в октябре 2026 года. Наибольший интерес у респондентов вызвали мониторинг слепых зон и распознавание дорожных знаков, тогда как функции, предполагающие частичную передачу управления автомобилю, оказались менее популярными.

Мониторинг слепых зон выбрали 50,7% участников опроса. В исследовании приняли участие более 1000 активных автомобилистов в возрасте от 18 до 55 лет. Распознавание дорожных знаков и ограничений скорости полезным сочли 41,9% россиян.

Системы активного экстренного торможения набрали 34,2% голосов, а функцию умной парковки отметили 33,9% опрошенных. Адаптивный круиз-контроль оказался востребован у 29,2% респондентов.

Удержание автомобиля в полосе полезным назвали 19,9% участников, помощь при перестроении — 19,3%. Мониторинг состояния водителя выбрали 18,6% опрошенных, активный автопилот — 13,6%. Ни одну из перечисленных функций не отметили 2,7% респондентов.

Исследование показало, что интерес россиян к «умным» автомобилям пока опережает готовность доверять им. Большинство участников ещё не пользовались беспилотным транспортом, однако 62% хотели бы попробовать такой способ передвижения. Полезным для городской жизни его считают 21% респондентов.

Половина опрошенных, представляя поездку на беспилотном автомобиле, заявили, что спокойно будут любоваться видами из окна. Ещё 45% сообщили, что намерены следить за дорогой и переживать.

Рассмотреть покупку умного автомобиля в ближайшие пять лет готовы 69% участников опроса. Ещё 11% не станут рассматривать такую возможность.

Непредсказуемым поведение беспилотных машин на дороге назвали только 8% респондентов. Значительно чаще подобную характеристику участники давали водителям, которые постоянно смотрят в телефон: их отметили 62% опрошенных. Водителей, резко перестраивающихся на дороге, назвали 60%, а игнорирующих поворотники — 50%.

Ранее вице-премьер Андрей Никитин спрогнозировал распространение беспилотного транспорта в России к середине текущего столетия. По его словам, для массового появления таких машин на дорогах необходимо создать соответствующую законодательную базу.