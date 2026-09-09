Российские депутаты предложили запустить программы поддержки автомобильного рынка

В Госдуме представили две инициативы, которые могут поддержать автомобильный рынок России и расширить доступ граждан к личному транспорту.

Как сообщает агентство «Прайм», первая программа предусматривает утилизацию автомобилей старше 15 лет. Их владельцам предлагают выдавать сертификат, соответствующий рыночной стоимости машины. Документ можно будет использовать в качестве первоначального взноса при покупке нового отечественного автомобиля, а оставшуюся сумму оформить в кредит по льготной ставке. С такой инициативой выступил глава думской фракции, лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. По его словам, предложение получило название «Новый автомобиль - каждой семье». Депутаты рассчитывают на его одобрение.

Вторую инициативу — разрешить направлять материнский капитал на покупку автомобиля — в Госдуме предлагают уже не впервые. Разные думские фракции периодически пытаются добиться реализации этой идеи. «Наши предложения не утратили своей актуальности», - приводит комментарий Сергея Миронова портал 32cars. В 2026 году размер материнского капитала составляет 728 921 рубль после появления первого ребенка и 963 243 рублей после рождения второго.

При этом законодательство содержит парадокс: средства материнского капитала разрешено использовать для обучения ребенка в автошколе, поскольку они могут направляться на образовательные программы, но приобрести на них автомобиль пока нельзя. Депутаты предлагают оформлять машину, купленную при господдержке, в совместную собственность родителей и детей. В случае продажи автомобиля раньше чем через три года средства маткапитала, согласно инициативе, придется вернуть государству.

Ранее Правительство РФ не поддерживало предложения об использовании материнского капитала для покупки транспортного средства. Однако после обновления «Стратегию развития автопрома до 2035 года» ситуация может измениться. Документ предусматривает максимально возможную загрузку автомобильных производств в России, совокупная мощность которых превышает 3 млн машин в год. Одновременно рассматривается необходимость донастроить меры государственной поддержки, чтобы стимулировать спрос на выпускаемую продукцию.