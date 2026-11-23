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Volga обновила флагманский кроссовер K50. Модель получила переработанный интерьер, новую мультимедийную систему и штатные телематические сервисы. Продажи автомобилей с 200-сильным двигателем стартуют у дилеров в конце ноября. Дата появления версии мощностью 245 л. с. будет объявлена позднее.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Volga, обновленный K50 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 200 или 245 лошадиных сил. Независимо от выбранной версии двигатель работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Главным изменением в салоне стал новый экран мультимедийной системы диагональю 15,4 дюйма. В комплекс встроены российские цифровые сервисы, включая «Яндекс Карты», приложения VK (VK Музыка, VK Видео, Дзен) и голосового онлайн-помощника.

Телематические функции позволяют владельцу управлять автомобилем дистанционно через мобильное приложение. С его помощью можно запустить двигатель, активировать центральный замок, открыть или закрыть окна, настроить климат-контроль, а также включить обогрев и вентиляцию сидений.

Фото: Автоновости Дня

Через приложение также можно получить сведения об автомобиле, в том числе об уровне топлива, запасе хода, пробеге и давлении в шинах. Кроме того, сервис показывает местоположение машины и отправляет уведомления, если открыты двери, окна или люк.

Для повышения комфорта переднее пассажирское сиденье оснастили функцией массажа. Аудиосистема теперь включает 16 динамиков вместо 12. По просьбам владельцев число физических клавиш увеличили с четырех до восьми: они отвечают за температуру, скорость вентилятора, направление воздушного потока, автоматический режим, кондиционер, рециркуляцию, обдув лобового стекла, обогрев заднего стекла и зеркал.

Покупателям доступны семь вариантов окраски кузова: черный, белый, серый, серый матовый, серебристый, зеленый и синий. Линейка включает три комплектации — «Комфорт», «Премиум» и «Эксклюзив».

В стандартное оснащение версии «Комфорт» входят:

19-дюймовые колесные диски;

панорамная крыша с люком;

полный зимний пакет;

телематические сервисы;

кожаная обивка сидений и рулевого колеса;

мультимедийная система с экраном 15,4 дюйма и онлайн-сервисы;

вентиляция водительского сиденья и электропривод передних сидений;

трехзонный климат-контроль;

адаптивный круиз-контроль;

регулировка наклона спинок сидений второго ряда.

В комплектации «Премиум» дополнительно предусмотрены:

20-дюймовые колесные диски;

шумоизоляция лобового и боковых стекол;

память положений передних сидений и вентиляция пассажирского сидения;

проекционный дисплей;

мониторинг слепых зон и помощь при выезде с парковки задним ходом;

система безопасного выхода и другие системы ADAS;

премиальная аудиосистема с 16 динамиками.

Топовая версия «Эксклюзив» получила отделку салона перфорированной кожей и коричневой замшей с ромбовидной прострочкой. Кроме того, для нее доступен 2,0-литровый двигатель мощностью 245 л. с.

Цены на обновленную Volga K50

Комплектация Комфорт Премиум Эксклюзив Эксклюзив Двигатель, трансмиссия 2.0 8АТ 4WD 2.0 8АТ 4WD 2.0 8АТ 4WD 2.0 8АТ 4WD Мощность, л. с. 200 200 200 245 Цена 4 169 000 руб. 4 469 000 руб. 4 619 000 руб. 4 739 000 руб.

Производство автомобилей Volga на заводе в Нижнем Новгороде стартовало весной. С августа машины выпускаются по полному циклу, который включает сварку, окраску и финальную сборку. Для сварочных и окрасочных операций применяются роботизированные комплексы, ранее использовавшиеся для выпуска Skoda и Volkswagen. Антикоррозийная защита кузовов обеспечивается комплексом процедур в окрасочном цехе. Заводская гарантия на каждую модель составляет 5 лет или 150 000 км пробега.

Ранее бренд Volga вывел на рынок флагманский кроссовер K50 с прямой скидкой при оплате наличными. Размер выгоды определяется комплектацией автомобиля.