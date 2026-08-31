Россияне назвали нового лидера среди пикапов — он обошёл JAC, GWM и УАЗ.

По итогам июля 2026 года Foton впервые стал лидером российского рынка новых пикапов. За месяц в стране реализовали 377 автомобилей этой марки. Ещё месяц назад Foton занимал лишь пятую позицию, сообщили эксперты агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» и с учётом собственной сегментации.

Второе место в рейтинге марок занял китайский JAC, показавший результат в 348 машин. На третьей строчке оказался отечественный Sollers: в июле реализовано 330 автомобилей. В пятёрку лидеров также вошли GWM и Changan, продавшие 318 и 179 пикапов соответственно.

Фото: Автоновости Дня

Смена лидера произошла и в модельном рейтинге. Первое место занял Foton Tunland, разошедшийся тиражом 376 автомобилей. Вторую позицию получил JAC T9 с результатом 347 машин, а третьим стал GWM Poer, продажи которого составили 317 экземпляров.

Четвёртую строчку занял RAM 1500, а пятую — УАЗ «Пикап». В июле было продано 178 и 176 таких автомобилей соответственно.

Всего в июле в России реализовали 2 158 новых пикапов. По сравнению с аналогичным месяцем 2025 года показатель увеличился на 19%.

За январь — июль 2026 года российский рынок составил 11 435 новых пикапов. Это на 4% меньше результата за первые семь месяцев 2025 года.

Ранее Sollers вывел на рынок пикап ST8 с бензиновым турбомотором и автоматической коробкой передач. Модель в новой модификации получила обновлённый интерьер и доступна в двух комплектациях.

Кроме того, Changan анонсировал расширение российской линейки за счёт дизельной версии пикапа Hunter Plus. Автомобиль подготовили для перевозки грузов и буксировки прицепов.

Автор: Андрей Сундуков

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