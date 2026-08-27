Россияне установили рекорд по расходам на автомобили с пробегом в 2026 году

В июле россияне потратили на подержанные легковые автомобили 644,2 млрд рублей. Это максимальный показатель с начала 2026 года, следует из совместного исследования «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат», на которое ссылается ТАСС.

За месяц было приобретено 548,7 тыс. автомобилей с пробегом. По сравнению с июлем прошлого года расходы выросли на 2%, а относительно июньского результата — на 9%.

В январе—июле 2026 года общая сумма затрат россиян на подержанные машины достигла 4,05 трлн рублей. За год показатель увеличился на 10%.

Наиболее заметно выросли расходы на автомобили китайских марок. В июле россияне купили 33 тыс. таких машин на 68,3 млрд рублей. В годовом выражении продажи «в штуках» увеличились на 30%, а затраты — на 65%. Одновременно повысилась доля китайских брендов в общем объеме расходов.

Лидерами по объему денежных затрат по-прежнему оставались подержанные автомобили европейских марок. Вторую позицию заняли японские машины, за ними следовали корейские, китайские, российские и американские автомобили. Помимо китайских брендов, рост расходов за год отмечен только у японских машин. В остальных группах показатель снизился на 3–15%.

Иным было распределение по числу проданных автомобилей. Первое место заняли японские машины с пробегом, второе — отечественные, третье — европейские. Далее расположились корейские и американские бренды. Китайские автомобили стали наименее продаваемыми на вторичном рынке.

Ранее аналитики сообщили об увеличении спроса на китайские автомобили с пробегом. Их доля в предложении на вторичном рынке впервые превысила заметную отметку. Среди наиболее востребованных моделей назывались Geely Monjaro и Haval Jolion, а также еще несколько кроссоверов китайских марок.

Автор: Андрей Сундуков