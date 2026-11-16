Россияне стали меньше покупать автомобили: опубликована свежая статистика за неделю

Продажи новых легковых автомобилей в России на 46-й неделе 2026 года, с 9 по 15 ноября, снизились на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей и составили 26,5 тыс. штук. Автоэксперт Сергей Целиков сообщил, что в годовом выражении спад был еще ощутимее — 8,1%.

За этот же период в сегменте лёгких коммерческих автомобилей (LCV) реализовали 1446 новых машин. По сравнению с результатом предыдущей недели продажи сократились на 13,4%.

Рынок грузовых автомобилей продемонстрировал противоположную динамику: за неделю продажи выросли на 6,3%, до 1056 единиц. Однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель уменьшился в пределах 2%. Кроме того, Сергей Целиков зафиксировал резкий рост регистраций новых автобусов — на 58%, до 258 единиц за неделю.

Проанализировав результаты первых двух недель ноября, эксперт спрогнозировал, что итоговые продажи за месяц окажутся существенно ниже октябрьского показателя, составившего 132,9 тыс. шт. По его оценке, также высока вероятность того, что регистрации опустятся ниже уровня сентября — 122,8 тыс. шт.

«Мой прогноз на ноябрь — в пределах 110-120 тысяч новых легковых автомобилей», — поделился Сергей Целиков.

Автор: Иван Бахарев