Продажи автомобилей в России в марте выросли более чем на 30%

Российский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует уверенное восстановление после традиционного зимнего затишья. Согласно расчетам агентства «Автостат», основанным на данных АО ППК и собственной сегментации, в марте продажи новых машин впервые с начала 2026 года превысили отметку в 100 тысяч экземпляров, достигнув 104,3 тысячи. Это на 30,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первого квартала 2026 года в стране реализовано 264 909 новых легковых автомобилей, что превышает показатели первых трех месяцев 2025 года на 7,3%.

Самые популярные марки автомобилей в России

Лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает LADA, на долю которой пришлось 24,12% всех мартовских продаж — автомобили бренда выбрали 25 153 покупателя, что практически совпадает с результатом годичной давности (разница составила 0,1%).

Среди иностранных марок пальму первенства вновь завоевал китайский Haval — за март россияне приобрели 14 757 кроссоверов и внедорожников этой марки. Третье место занял молодой российский бренд Tenet, чьи автомобили (ребрендированные Chery) нашли 10 288 покупателей.

Следом расположились китайский Geely и белорусский Belgee с результатами 6346 и 5184 проданных автомобилей соответственно.

В десятку самых востребованных марок марта также вошли китайский Changan (3393 шт.), японская Toyota (2821 шт.), китайские Jetour (2593 шт.) и Jaecoo (2417 шт.), а также российский Solaris (2131 шт.).

Самые популярные автомобили в России

На вершине модельного рейтинга остается семейство LADA Granta, которое в марте приобрели 9861 раз. Титул самого популярного кроссовера снова завоевал китайский Haval Jolion, продажи которого в начале месяца составили 5547 автомобилей. Модель Tenet T7, которая лидировала в феврале, теперь занимает третью строчку с результатом 5480 реализованных машин.

Далее следуют две модели LADA — семейство Vesta (4274 шт.) и внедорожник Niva Travel (3987 шт.). В ТОП-10 марта также вошли кроссовер Tenet T4 (3840 шт.), Haval M6 (3414 шт.), внедорожник LADA Niva Legend (2924 шт.), кроссовер Belgee X50 (2780 шт.) и Geely Monjaro (2631 шт.).

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин объясняет рост продаж в марте сработавшим отложенным спросом, а также снижением ставок по вкладам, выходом на рынок большого числа новинок и выгодными программами рассрочки от автопроизводителей и дистрибьюторов.

«Еще один немаловажный фактор – это конец квартала, когда дилеры по традиции стараются выполнить планы по продажам для получения бонусов от производителей. Отдельно хотелось бы отметить, что наряду с массовыми марками довольно существенно в начале весны выросла реализация автомобилей премиум-брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz, Audi», — отметил Дмитрий Ярыгин.

Для сравнения, в феврале продажи новых легковых автомобилей были заметно скромнее: реализовано 80 027 машин, что лишь на 2,5% больше показателей февраля 2025 года. При этом «АвтоВАЗ» за тот месяц зафиксировал снижение продаж почти на четверть.

Материал подготовил Иван Бахарев.