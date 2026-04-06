Продажи автомобилей в России в марте выросли более чем на 30%

Продажи новых легковых автомобилей в России в марте 2026 выросли на 30,6 процента, лидируют LADA, Haval и Tenet по данным Автостат.
Демид Поршнев
06.04.2026, 04:04·3 мин
Фото: Автоновости Дня

Российский рынок новых легковых автомобилей демонстрирует уверенное восстановление после традиционного зимнего затишья. Согласно расчетам агентства «Автостат», основанным на данных АО ППК и собственной сегментации, в марте продажи новых машин впервые с начала 2026 года превысили отметку в 100 тысяч экземпляров, достигнув 104,3 тысячи. Это на 30,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первого квартала 2026 года в стране реализовано 264 909 новых легковых автомобилей, что превышает показатели первых трех месяцев 2025 года на 7,3%.

Самые популярные марки автомобилей в России

Лидерство на российском авторынке по-прежнему удерживает LADA, на долю которой пришлось 24,12% всех мартовских продаж — автомобили бренда выбрали 25 153 покупателя, что практически совпадает с результатом годичной давности (разница составила 0,1%).

Среди иностранных марок пальму первенства вновь завоевал китайский Haval — за март россияне приобрели 14 757 кроссоверов и внедорожников этой марки. Третье место занял молодой российский бренд Tenet, чьи автомобили (ребрендированные Chery) нашли 10 288 покупателей.

Следом расположились китайский Geely и белорусский Belgee с результатами 6346 и 5184 проданных автомобилей соответственно.

В десятку самых востребованных марок марта также вошли китайский Changan (3393 шт.), японская Toyota (2821 шт.), китайские Jetour (2593 шт.) и Jaecoo (2417 шт.), а также российский Solaris (2131 шт.).

Самые популярные автомобили в России

На вершине модельного рейтинга остается семейство LADA Granta, которое в марте приобрели 9861 раз. Титул самого популярного кроссовера снова завоевал китайский Haval Jolion, продажи которого в начале месяца составили 5547 автомобилей. Модель Tenet T7, которая лидировала в феврале, теперь занимает третью строчку с результатом 5480 реализованных машин.

Далее следуют две модели LADA — семейство Vesta (4274 шт.) и внедорожник Niva Travel (3987 шт.). В ТОП-10 марта также вошли кроссовер Tenet T4 (3840 шт.), Haval M6 (3414 шт.), внедорожник LADA Niva Legend (2924 шт.), кроссовер Belgee X50 (2780 шт.) и Geely Monjaro (2631 шт.).

Заместитель начальника отдела аналитики агентства «Автостат» Дмитрий Ярыгин объясняет рост продаж в марте сработавшим отложенным спросом, а также снижением ставок по вкладам, выходом на рынок большого числа новинок и выгодными программами рассрочки от автопроизводителей и дистрибьюторов.

«Еще один немаловажный фактор – это конец квартала, когда дилеры по традиции стараются выполнить планы по продажам для получения бонусов от производителей. Отдельно хотелось бы отметить, что наряду с массовыми марками довольно существенно в начале весны выросла реализация автомобилей премиум-брендов, таких как BMW, Mercedes-Benz, Audi», — отметил Дмитрий Ярыгин.

Для сравнения, в феврале продажи новых легковых автомобилей были заметно скромнее: реализовано 80 027 машин, что лишь на 2,5% больше показателей февраля 2025 года. При этом «АвтоВАЗ» за тот месяц зафиксировал снижение продаж почти на четверть.

Материал подготовил Иван Бахарев.

Haval (277)Changan (205)Chery (254)Geely (310)Toyota (476)Автоваз (561)Lada (907)JAECOO (84)Belgee (148)JETOUR (141)Solaris (63)Tenet (66)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация