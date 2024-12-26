Почему россияне не будут приобретать автомобили через параллельный импорт: мнения экспертов.

Многие зарубежные автопроизводители покинули российский авторынок, однако их машины все еще доступны для приобретения благодаря параллельному импорту. Тем не менее, россияне высказывают опасения относительно покупки автомобилей, привезенных в страну альтернативными каналами, свидетельствуют результаты исследования, проведенного «Автостатом».

Более 3 тысяч человек приняли участие в исследовании агентства, отвечая на вопрос о месте, где они планируют покупать новый автомобиль.

По данным экспертов, 80,6% респондентов - то есть подавляющее большинство - собираются покупать автомобили только тех брендов, которые официально представлены на российском рынке. В свою очередь, всего 17,9% участников опроса рассматривают покупку машины, привезенной параллельным импортом. Еще 1,5% респондентов готовы отправиться за новым авто в страны СНГ.

Опасения покупателей связаны с отсутствием гарантийного обслуживания от производителя или сокращением срока гарантии. 35% россиян опасаются покупать автомобили, ввезенные альтернативными каналами, из-за отсутствия гарантийного обслуживания. Еще 32% респондентов назвали проблемы с поставками оригинальных запчастей причиной, по которой они отказываются от таких приобретений.

Примерно четверть опрошенных (25,3%) не желают покупать машины с проблемной документацией. Отсутствие технической поддержки на дорогах и нехватка мультимедийной системы отпугивает около 14,2% респондентов. Каждый десятый участник опроса (10,4%) заявил, что не приобретет автомобиль по параллельному импорту из принципа.

Ранее журналисты рассказывали о том, как менялись цены на самые популярные автомобили в России за три года к 2021 году. Подробности об изменении цен на трехлетние бестселлеры делились в материалах «Автоновостей дня».