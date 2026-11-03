В октябре россияне приобрели рекордное количество автомобилей: что происходит с авторынком

В октябре продажи новых транспортных средств в России достигли максимального показателя с начала года — 147,3 тыс. штук. По сравнению с сентябрём рынок увеличился на 8,2%, но относительно октября 2025 года снизился на 19,7%. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Продажи новых легковых автомобилей в октябре составили 132,2 тыс. штук. Это на 8,3% превышает результат сентября, однако на 19,7% меньше показателя октября 2025 года. На автомобили российского производства пришлось 96,9 тыс. продаж.

В октябре было реализовано 8,8 тыс. легких коммерческих автомобилей, что на 21,6% меньше, чем годом ранее. Продажи новых грузовиков составили 5,1 тыс. штук, снизившись в годовом выражении на 15,3%. Автобусов продали 1,1 тыс. — на 27,4% меньше, чем в октябре 2025 года.

За январь—октябрь 2026 года продажи новых транспортных средств в России увеличились на 2,2% и достигли 1,22 млн штук. Реализация автомобилей отечественного производства превысила 784 тыс. штук, что на 19,2% больше результата первых десяти месяцев 2025 года.

На легковые автомобили с начала года пришлось 1,1 млн продаж. Это на 4,3% выше аналогичного показателя годом ранее. Реализация легких коммерческих автомобилей за десятимесячный период сократилась на 16,5%, до 72,4 тыс. единиц.

Продажи грузовиков составили 42,6 тыс. машин, снизившись на 8,3% по сравнению с январём—октябрём 2025 года. Кроме того, было продано 8,6 тыс. автобусов — на 10,5% меньше, чем годом ранее.

Согласно статистике Минпромторга, доля техники российского производства в продажах новых автомобилей за десять месяцев текущего года достигла 64,1%. За год показатель увеличился на 9,1%.

Лидером среди регионов по продажам новых легковых автомобилей за десять месяцев 2026 года стала Москва. В столице реализовали около 143 тыс. машин. Второе место заняла Московская область, где продали 79,2 тыс. автомобилей, а третьим стал Санкт-Петербург с результатом 62,2 тыс. новых машин.

Ранее автоэксперт Сергей Целиков сообщил, что недельные продажи новых автомобилей в России выросли на 8,9%. Вместе с тем по сравнению с аналогичной неделей прошлого года показатель снизился на 15,4%. По мнению специалиста, это связано с высокой базой прошлой осени.

До этого Сергей Целиков назвал главные тенденции российского авторынка по итогам девяти месяцев. В частности, он отметил увеличение доли кроссоверов и внедорожников в продажах, а также нормализацию товарных запасов у дилеров и дистрибьюторов.

Автор: Иван Бахарев