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Россияне будут отмечать Новый год 2027 целых 11 дней

Тридцать первое декабря в этом году будет выходным днем. И все следующие дни тоже, до 10 января 2027 года включительно
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.11.2026, 13:28·1 мин
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Тридцать первое декабря в этом году будет выходным днем, однако 30 декабря не станет официально сокращенным рабочим днем, рассказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Тридцать первое декабря в этом году является днем отдыха, но поскольку выходной был перенесен с 4 января, 30 декабря не станет официально сокращенным рабочим днем", - сказала Бессараб.

Она отметила, что общее количество выходных дней составит 11, что позволяет россиянам запланировать полноценные новогодние каникулы.

У вас уже есть планы на грядущий праздник?

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В 2027 году будут еще "длинные" праздники: 3 дня на 23 февраля и 8 марта, а также по 3 дня на майских праздниках и в июне. 4 дня выходных подряд в следующем ноябре. И 31 декабря 2027 также будет выходным!

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