Как правильно очистить автомобиль от смолы и смуса: рекомендации для российских водителей

Используя домашние методы для очистки вашего автомобиля от смолы и почек деревьев, вы можете нанести вред его лакокрасочному покрытию, поэтому рекомендуется избегать таких способов. Эту информацию поделился совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service - Евгений Евтеев.

По мнению эксперта, в случае подобных проблем наилучшим вариантом будет воспользоваться услугами специализированной автомойки. Чем быстрее это будет сделано, тем больше шансов, что специалистам не потребуется применять специальные средства и методы для очистки кузова, отметил он.

Если вы желаете избавиться от липких следов от смолы самостоятельно, вам потребуется использовать специальные автохимикаты - средства для удаления древесной смолы, которые можно приобрести как в обычных магазинах автотоваров, так и на всех крупных онлайн-платформах.

«Приобрести средства для очистки автомобиля от смолы не составит труда, однако крайне важно правильно пользоваться ими. Я рекомендую предварительно помыть машину дважды перед нанесением специального состава. Сначала - мойка под давлением с применением безконтактного шампуня, затем - ручная мойка. Такой подход поможет сохранить лакокрасочное покрытие от повреждений», - поделился советом Евгений Евтеев. Обращаю внимание, если наносить средство на грязный кузов, то это может привести к появлению царапин», - предостерег он.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о ключевых признаках изношенных или неисправных тормозных колодок автомобиля. Подробнее об этом рассказал владелец автосервиса Fit Service в Москве - Алексей Щиголев.