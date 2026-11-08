Россиянам предложили новый внедорожник Toyota с неубиваемым двигателем: сколько стоит самый компактный Land Cruiser

В России стал доступен новый Toyota Land Cruiser FJ — самый компактный рамный внедорожник в актуальном семействе Land Cruiser. Модель создана на общей платформе с Toyota Fortuner и Hilux. Как выяснили «Автоновости дня», приобрести автомобиль пока можно только под заказ, а его стоимость начинается от 7 млн рублей.

Мировая премьера Toyota Land Cruiser FJ состоялась в октябре прошлого года. Двухбуквенная приставка в названии расшифровывается как Freedom & Joy. Производство внедорожника налажено в Таиланде, и это первый Land Cruiser, который выпускается за пределами Японии.

Габариты автомобиля составляют 4575 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1960 мм в высоту. Колесная база равна 2580 мм, а дорожный просвет составляет примерно 245-250 мм.

Фото: Автоновости Дня

Судя по объявлениям в крупнейших классифайдах, наиболее выгодное предложение по поставке нового Land Cruiser FJ сейчас действует во Владивостоке. С учетом всех расходов и утильсбора автомобиль обойдется примерно в 6 990 000 рублей. В столице Приморья размещено около десятка предложений, причем максимальная цена достигает 9 600 000 рублей.

Еще один внедорожник со статусом «В пути» продают в Самаре за 10 990 000 рублей при условии оплаты наличными. Как и другие автомобили стоимостью свыше 9 000 000 рублей, он поставляется не из Японии, а из ОАЭ. При этом машина имеет более привычную для большинства леворульную компоновку.

Фото: Автоновости Дня

У Toyota Land Cruiser FJ, как правило, предусмотрена одна комплектация. В нее входят полностью светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски с матово-чёрным покрытием и сиденья, отделанные черной эко-кожей. Также автомобиль оснащен трехспицевым мульти-рулем с подогревом, двухзонным климат-контролем и 7-дюймовой цифровой панелью приборов.

Мультимедийная система получила сенсорный дисплей диагональю 12,3 дюйма, а также поддержку Apple CarPlay/Android Auto. Кроме того, в оснащение входят подогрев и электрорегулировки передних сидений, передний и задний центральные подлокотники, зеркало заднего вида с автозатемнением и рейлинги на крыше.

Список оборудования включает электростеклоподъёмники на всех дверях, электропривод зеркал с подогревом, датчики света и дождя, передние и задние парктроники и систему кругового обзора. В состав комплекса активной безопасности Toyota Safety Sense 3.0 входят система предотвращения столкновений с автоторможением, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе, автоматическое переключение дальнего света, система мониторинга «слепых» зон, система распознавания дорожных знаков и система контроля усталости водителя.

Для Toyota Land Cruiser FJ предусмотрен один двигатель — 163-сильный бензиновый «атмосферник» 2TR-FE объемом 2,7 литра. Этот мотор считается «ветераном» семейства Toyota TR: его выпускают с 2004 года. За более чем два десятилетия двигатель устанавливался на большое количество моделей, включая Toyota Hilux, Land Cruiser Prado, Fortuner, Tacoma, 4Runner и HiAce.

Коробка передач также только одна — классический 6-ступенчатый «автомат» Super ECT. Привод у внедорожника подключаемый полный, с понижающей передачей и функцией принудительной блокировки заднего дифференциала.

Ранее в России начались продажи рамного внедорожника Toyota 4Runner, который регулярно появляется в различных рейтингах надежности. К началу ноября по всей стране было доступно несколько десятков таких автомобилей. Их предлагают из наличия и под заказ по цене от 10 600 000 рублей.

До этого «Автоновости дня» сообщали, что количество объявлений о продаже новых Toyota Land Cruiser 300 в классифайдах достигло нескольких сотен. В октябре цены на эти автомобили начинались примерно от 11 500 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев