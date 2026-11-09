Новый корейский кроссовер с надежным двигателем предлагают россиянам от 1,7 млн рублей: что это за автомобиль

Российским покупателям предложили еще один доступный кроссовер с китайского рынка, поставляемый по альтернативным схемам. Речь идет о Kia KX1. По внешнему виду модель напоминает хэтчбек, однако получила клиренс 185 миллиметров и пластиковую защиту по всему периметру кузова.

Стоимость новой Kia KX1 при заказе начинается от 1 690 000 до 1 750 000 рублей. «Автоновости дня» проанализировали объявления на классифайдах и выяснили, что по такой цене автомобиль готовы привезти в Москву, Самару, Краснодар, Астрахань, Уфу, Красноярск, Киров, Тюмень, Омск, Томск, Новосибирск, Нижний Новгород, Тверь, Смоленск, Архангельск и ряд других городов России.

Фото: Автоновости Дня

Окончательная стоимость автомобилей, поставляемых под заказ, не фиксируется. На нее влияют курс валют, расходы на логистику и доставку машины покупателю, таможенное оформление, утильсбор, комиссия продавца и другие факторы.

Автомобили, уже прибывшие в Россию и продающиеся из наличия, обычно стоят дороже. Самые низкие цены, согласно объявлениям, зафиксированы в Иркутске и Красноярске: там Kia KX1 оценили в 1 750 000 рублей.

В Чебоксарах новую Kia KX1 продают за 1 770 000 рублей, в Магнитогорске — за 1 800 000 рублей, а в Тюмени — за 1 890 000 рублей. В Ростове-на-Дону и Слюдянке Иркутской области стоимость составляет 2 020 000 рублей. Крупный дилер из Ярославля выставил кроссовер минимум за 2 660 000 рублей без учета возможных скидок. Вероятно, в цену включен коммерческий утилизационный сбор.

Фото: Автоновости Дня

Все Kia KX1 оснащаются одинаковым силовым агрегатом — 100-сильным бензиновым «атмосферником» G4LC объемом 1,4 литра. Такой двигатель ранее устанавливался на популярные у россиян Kia Rio/Rio X-Line, Hyundai Solaris, Kia Ceed и Hyundai i30.

В паре с мотором работает вариатор CVT Kappa, созданный по образцу аналогичной японской трансмиссии Jatco JF015E. Привод у модели может быть только передним.

Ранее «Автоновости дня» сообщили, что в Россию привезли для продажи несколько сотен новых Kia Sportage. В наличии представлены как дорестайлинговые, так и рестайлинговые кроссоверы пятого поколения. Первые стоят дешевле: цены на них на крупнейших классифайдах начинаются от 3 350 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев