Россиянам предложили совершенно новый Renault Duster по цене ниже, чем у Haval и «Волги»

На фоне увеличивающегося числа «китайцев», выпускаемых под российскими брендами и адаптированных к отечественным условиям, при выборе автомобиля стоимостью до 3 млн рублей россияне все чаще обращают внимание на такие модели. Одной из альтернатив может стать кроссовер Renault Duster, который частным образом доставляют в Россию из ОАЭ.

В основном речь идет о модели третьего поколения. Она уже продается на ряде зарубежных рынков, однако официально в России так и не появилась. При этом автомобиль можно заказать во многих городах страны по цене от 2 430 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Как выяснили «Автоновости дня», в Благовещенске новый Renault Duster третьего поколения предлагают привезти «под ключ» за эти деньги. Кроссовер оснащается 150-сильным бензиновым турбомотором TCe объемом 1,3 литра, роботизированной коробкой передач и передним приводом.

В Самаре стоимость автомобиля с таким же двигателем составляет 2 650 000 рублей. В Воронеже его готовы привезти за 2 700 000 рублей, в Екатеринбурге — за 2 880 000 рублей, а в Тюмени — за 2 937 000 рублей. Во Владивостоке и Самаре поставка обойдется минимум в 2 800 000 и 2 970 000 рублей соответственно.

На российском рынке также доступны полноприводные Renault Duster третьего поколения. Такие автомобили комплектуются 130-сильным бензиновым турбомотором объемом 1,2 литра, 48-вольтовым стартер-генератором и механической коробкой передач. В Челябинске кроссовер можно заказать за 2 910 000 рублей, в Новосибирске — за 2 960 000 рублей, а в Твери цены начинаются от 3 140 000 рублей.

Для сравнения, дорестайлинговый Haval Dargo со «старым» 192-сильным двигателем стоит дороже — от 3 149 000 рублей. Стоимость полноприводной Volga K40 (аналог Geely Atlas), которая, в отличие от K50, пока не получила скидки за наличный расчет, начинается от 3 599 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Большинство Renault Duster, доступных для заказа, предлагаются в комплектации Techno. В ее состав входят 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, датчики давления в шинах, света и дождя, тканевая обивка сидений, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, однозонный климат-контроль и круиз-контроль.

Кроме того, автомобили оснащаются задними датчиками парковки с камерой заднего вида, многофункциональным рулем и системой бесключевого доступа с запуском двигателя кнопкой.

Окончательная стоимость автомобиля, который ввозится под заказ, обычно устанавливается после заключения сделки. Она может отличаться от предварительно заявленной цены и зависит от курса валют, фактических расходов на логистику, комиссии брокеру, таможенных платежей, утильсбора и других факторов.

Ранее Renault Duster попал в рейтинг популярных автомобилей с пробегом и высоким клиренсом, подготовленный экспертами «Авито Авто». Первое место в списке заняла отечественная LADA 4x4 («Нива»).

Автор: Иван Бахарев