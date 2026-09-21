В Россию завезли сотни новых Toyota Highlander: сколько стоит один из самых выносливых кроссоверов в мире

Семиместный кроссовер Toyota Highlander, хорошо знакомый россиянам, официально больше не поставляется в Россию. Однако модель по-прежнему востребована благодаря параллельному импорту. Сейчас на классифайдах представлено несколько сотен таких автомобилей: часть доступна из наличия, остальные можно заказать.

Как выяснили «Автоновости дня», минимальная стоимость Toyota Highlander составляет 4 900 000 рублей. Новые автомобили 2025—2026 годов выпуска по такой цене продают из наличия в Томске, Омске и Кургане. Все кроссоверы доставлены из Китая и оснащены 2,0-литровым 248-сильным бензиновым турбомотором, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Некоторые экземпляры уже получили русификацию. Один из таких автомобилей выставлен на продажу в Томске. В его оснащение входят подогрев сидений первых двух рядов, вентиляция передних кресел, трехзонный климат-контроль, полностью светодиодная оптика, обогрев и электрорегулировка зеркал, панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона и электропривод двери багажника.

Также кроссовер оборудован бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя, мультимедийной системой с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем, цифровой приборной панелью, адаптивным круиз-контролем и полным набором подушек безопасности, в том числе коленной для водителя.

Фото: Автоновости Дня

Новые Toyota Highlander из наличия по цене до 5 000 000 рублей предлагают в Новокузнецке, Уфе, Москве, Барнауле, Кемерово, Новосибирске, Кемерово, Кирове, Чебоксарах, Самаре, Тюмени и некоторых других городах России.

Автомобили, доступные под заказ, стоят немного дешевле. Так, новый Highlander китайской сборки можно заказать в Новосибирске за 4 650 000 рублей, а в Казани и Санкт-Петербурге его стоимость составляет 4 890 000 рублей.

Наиболее высокие цены на эти кроссоверы зафиксированы у крупных мультибрендовых и официальных дилеров Toyota в Москве и Санкт-Петербурге. Там ориентировочная стоимость начинается от 5 300 000 и достигает 5 600 000 рублей, без учета возможных скидок при оформлении кредита и сдаче автомобиля в трейд-ин.

При этом в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Самаре новые бензиновые «Хайлендеры» с 2,0-литровым двигателем могут стоить 6 700 000-6 990 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Ранее сообщалось, что Toyota Highlander вошел в «тройку» наиболее востребованных автомобилей, чаще всего попадающих в Россию по параллельному импорту. За восемь месяцев текущего года в страну ввезли 7046 новых «Хайлендеров». Большие объемы поставок отмечены только у Toyota RAV4 и Mazda CX-5.

До этого Toyota Highlander включили в ТОП-10 самых долговечных кроссоверов и внедорожников, способных годами обходиться без серьезных поломок. В рейтинге, составленном экспертами портала TopSpeed, модель заняла четвертое место. Вероятность проехать 300 тыс. километров без серьезных проблем для нее составила 32,9%.

Автор: Иван Бахарев