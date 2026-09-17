Количество автомобильных брендов на российском рынке достигло рекордного уровня

За шесть лет количество автомобильных брендов, представленных на российском рынке, увеличилось вдвое. В 2020 году в России зарегистрировали машины 57 марок, а за январь—август 2026 года их число достигло 123-х. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

До 2020 года число марок легковых автомобилей, продававшихся в стране, обычно составляло от 50 до 60. После этого показатель начал стабильно расти. В 2021 году в регистрациях новых легковых машин фигурировали 65 брендов, что на восемь больше, чем годом ранее.

Еще 14 марок рынок прибавил в 2022 году — общее количество достигло 79-ти. В 2023 году аналитик зафиксировал уже 96 брендов, то есть на 17 больше предыдущего результата. В 2024 году «ассортимент» расширился еще на 11 марок и составил 107 брендов.

По итогам 2025 года на российском рынке новых легковых автомобилей присутствовали 116 брендов. Прирост за год составил девять марок. За первые восемь месяцев 2026 года показатель увеличился еще на семь и достиг рекордных 123-х штук.

Сергей Целиков назвал три причины стремительного увеличения числа брендов. К первой он отнес экспансию китайского автопрома. Вторым фактором стало появление новых «российских» марок, под которыми внутри страны выпускают китайские автомобили. Третье место эксперт отвел альтернативному импорту.

Одновременно с ростом числа брендов расширяется и модельный ряд новых легковых автомобилей. Как отметил аналитик, в 2026 году количество моделей, доступных для покупки, приближается к 900. До 2021 года их число не превышало 500.

Кроме того, Целиков привёл данные обо всём парке легковых автомобилей в России, включая машины, которые не относятся к рынку новых автомобилей. По информации эксперта, сейчас он насчитывает более 200 марок и около 2,7 тысячи моделей.

Ранее Сергей Целиков спрогнозировал ускоренный рост цен на автомобили, которые ввозятся в Россию по альтернативным схемам. Для машин российской сборки и китайских моделей, поступающих по официальным каналам, эксперт ожидает более умеренное подорожание.

Аналитик также не исключил, что по итогам 2026 года российские автобренды могут превзойти китайские по доле рынка новых легковых автомобилей. По итогам первых семи месяцев показатели двух групп марок практически сравнялись.

Автор: Иван Бахарев