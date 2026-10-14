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Росси: «Макс станет для всех настоящей проблемой»

Валентино Росси ждёт дебюта Макса Ферстаппена в GT World Challenge Europe: гонщики впервые встретятся в классе GT3 на финале сезона в Портимао.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
14.10.2026, 15:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Легенда MotoGP Валентино Росси с нетерпением ожидает противостояния с Максом Ферстаппеном на заключительном этапе сезона GT World Challenge Europe в Портимао.

Ранее мы сообщали, что в эти выходные Ферстаппен проведёт дебютную гонку в GT World Challenge Europe. Он выступит за рулём Mercedes-AMG GT3 в экипаже с Крисом Лулхэмом и Беном Барникоатом. В классе GT3 также заявлен девятикратный чемпион мира по мотоспорту Валентино Росси, который впервые окажется на стартовой решётке вместе с Максом.

Валентино Росси: «Это будет здорово! Конечно, он станет для всех настоящей проблемой, ведь Макс невероятно быстр, но это будет здорово!

Должен сказать, что я и представить не мог, что будут соревноваться с Максом Ферстаппеном. Интересно будет понаблюдать за тем, как он пилотирует».

Источник

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