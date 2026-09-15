Бывший пилот Формулы 1 Роман Грожан извинился перед Заком Брауном за комментарии, которые прозвучали в эфире Canal+ во время гоночного уик-энда в Мадриде.

Грожан раскритиковал Брауна, посчитав, что руководитель McLaren неуважительно отозвался об Оскаре Пиастри после завоевания Ландо Норрисом поула.

«Я слышал высказывание Зака Брауна о круге Ландо Норриса, – заявил в эфире Грожан. – Он разнёс Оскара. Если у Пиастри ещё оставалась хоть какая-то мотивация, то теперь её не осталось.

Жёсткость, даже агрессивность высказывания Зака... Его спросили, как объяснить разницу между гонщиками после квалификации, и по сути, он сказал, что Ландо – чемпион мира и лучше Оскара».

Позже выяснилось, что Браун ничего подобного не говорил. Грожан неправильно понял слова руководителя McLaren в интервью для F1 TV, записанном после квалификации в присутствии самого Грожана, Хуана-Пабло Монтойи и Джолиона Палмера.

Зак Браун сказал следующее: «Круг получился потрясающим, и Ландо становится всё лучше и лучше. Когда видишь такой круг, то просто думаешь: «Он чемпион мира».

Ландо сейчас выступает на максимальном уровне. Поэтому, на мой взгляд, он уже не мог проехать быстрее. Он нашёл этот предел. Оскар весь уик-энд был очень близок к нему, просто ему не удалось найти ту же дополнительную десятую. Оскар изучит телеметрию и, думаю, вместе с нами скажет: «Вот это круг!».

Высказывания Грожана быстро распространились в социальных сетях и вызвали бурное обсуждение. В воскресенье вечером он признал ошибку и извинился за свои слова.

«Сегодня в эфире Canal+ я прокомментировал слова Зака Брауна об Оскаре Пиастри в интервью, которое он дал вчера для F1 TV, и в котором участвовал я, – написал Роман Грожан. – Я совершенно неправильно понял его слова, и хочу за это извиниться. Я знаю, насколько важно для Зака и всей команды McLaren уважать своих гонщиков и относиться к ним справедливо и одинаково».