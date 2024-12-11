«Рольф» запускает франшизу, охватывающую весь цикл услуг.

Группа компаний «Рольф» запустила новую франшизу, предлагающую полный цикл услуг, и уже открыла первый дилерский центр по этой схеме. Партнеры получают возможность использовать бренд компании, внедрять ее успешную бизнес-модель и получают поддержку в области IT, маркетинга и юриспруденции, утверждает пресс-служба «Рольфа». Условия для каждого партнера разрабатываются индивидуально.

Глава Группы компаний «Рольф» Умар Кремлев выразил мнение, что франшиза станет эффективным инструментом, который поможет укрепить позиции компании на рынке. Он также отметил, что компания работает над расширением своей сети тремя способами: открытие собственных центров с нуля, приобретение действующих дилерских центров и создание франчайзинговой сети.

Первым партнером стала компания «АВТОМОЛЛ» в Краснодаре. Их дилерский центр занимает площадь 12 тысяч квадратных метров и способен вместить более 250 автомобилей. Компания будет предлагать клиентам услуги по продаже новых автомобилей, как стандартных моделей, так и уникальных, а также подержанных машин, а также другие сервисы, которые также доступны в салонах «Рольф».

Также были определены регионы, где будет активно продвигаться франшиза полного цикла от «Рольф». По результатам проведенных исследований, компания выбрала города, такие как Сочи, Ростов-на-Дону, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Казань, Челябинск и Тюмень.