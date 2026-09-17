Как студенты помогли АвтоВАЗу внедрить роботов и ультразвук в производство автомобилей «Лада»

В Передовой инженерной школе «ГибридТех» Тольяттинского государственного университета (ТГУ) создали первый в России роботизированный комплекс ультразвуковой сварки для деталей интерьера LADA Vesta и LADA Azimut. С результатами работы ознакомился президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Разработка стала итогом совместного проекта Тольяттинского государственного университета (ТГУ) и автозавода, выступающего генеральным партнёром школы. В ходе рабочего визита Максим Соколов обсудил с руководством вуза дальнейшее развитие «ГибридТеха» и осмотрел реализованные проекты.

Фото: Автоновости Дня

В рамках проекта специалисты также модернизировали пять зарубежных автоматических линий ультразвуковой сварки и линию контроля блоков цилиндров, обеспечив импортозамещение. Кроме того, было создано 31 отечественный ручной комплекс ультразвуковой сварки.

Деятельность школы не ограничивается сварочным оборудованием. В число её направлений входят роботизированные технологические комплексы, автоматизированный контроль качества и машинное зрение. Во время визита главе «АвтоВАЗа» продемонстрировали опытные образцы промышленных тележек.

Студенты участвуют в реализации реальных проектов автозавода. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы распределяют между учебными заданиями разной сложности. Проекты команды выполняют под руководством преподавателей ТГУ и специалистов предприятия. В 2026 году к инженерной подготовке привлечены 670 студентов, объединённых в 64 проектные команды, а 12 НИОКР «АвтоВАЗа» преобразованы в учебные инженерные проекты.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» первым в России освоил технологию изготовления панели приборов для кроссовера LADA Azimut, которая называется slush skin. При выпуске этой детали используются автоматизированные операции, включая ультразвуковую сварку.

До этого «АвтоВАЗ» провел стресс-тест предсерийных LADA Azimut на конвейере в Тольятти. В ходе испытаний компания отработала технологические и сборочные процессы в реальных «рабочих» условиях. Подготовка кроссовера к серийному производству продолжается, его запуск должен состояться уже в сентябре.

Одной из задач «АвтоВАЗа» на 2026–2027 годы станет углубление локализации и перенос НИОКР в Россию. В числе приоритетных направлений также обозначены качество комплектующих, эффективность и гибкость производства.

Автор: Иван Бахарев