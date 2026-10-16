Робин Райкконен заявил: «Всё хорошо, я готов к следующему году»

11-летний Робин Райкконен, сын чемпиона мира 2007 года Кими Райкконена, с оптимизмом оценил свои результаты в европейском чемпионате Rotax MAX Challenge.

В начале сентября стало известно, что Робин вошёл в молодёжную программу Red Bull. С 2027 года перед ним откроются хорошие перспективы, а выступающему на международном уровне гонщику важно уметь общаться с прессой.

Похоже, Райкконен-младший уже начал готовиться к этому. На беглом английском языке он рассказал о своих делах в картинге.

«Год, по-моему, сложился вполне неплохо, – поделился юный гонщик в коротком видео, появившемся вчера на его страницах в социальных сетях. – В чемпионате мы заняли 2-е место, да и недавняя гонка в Италии тоже прошла хорошо. На тренировках и в других сессиях у нас было несколько проблем, но гонка прошла лучше, чем я думал.

Этот чемпионат можно назвать удачным несмотря на штрафы и прочие сложности, но в остальном всё идёт хорошо, и я готов к следующему году».

Фото: F1news.ru

Один из болельщиков, комментируя минутное видео Робина, пошутил: «В этом видео он наговорил больше, чем его отец за всю карьеру!».

Это утверждение, конечно, является явным преувеличением, однако общий смысл понятен. Мальчик производит на публику приятное впечатление и явно более разговорчив, чем его легендарный отец.

Другой комментатор предположил, что гоночные таланты Робин, вероятно, унаследовал от отца, а разговорчивость, открытость и обаяние — от матери.