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Робин Райкконен завоевал чемпионский титул в классе Mini Max

Робин Райкконен победил в гонке Mini Max в Езоло и стал чемпионом центрально-европейской серии Rotax Max Challenge, завоевав путёвку в суперфинал.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.10.2026, 19:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Робин Райкконен вновь добился победы в картинге. Он выиграл гонку в категории Mini Max, которая состоялась в итальянском курортном городке Езоло. На финише ближайший соперник уступил ему полторы секунды. Этот результат принёс гонщику чемпионский титул в классе по итогам центрально-европейской серии Rotax Max Challenge.

«Чемпион! Упорный труд вознаграждён!» – прокомментировала успех в социальных сетях Минтту Райкконен, мама 11-летнего гонщика.

Успехи Робина подтверждают правильность решения Red Bull. В начале сентября стало известно, что сын Кими Райкконена, чемпиона мира 2007 года, вошёл в молодёжную Академию Red Bull.

Одним из призов, полученных Райкконеном-младшим сегодня, стал допуск на суперфинал Rotax Max Challenge. Турнир пройдёт в Портимао на второй неделе ноября.

Источник

Кими Райкконен (26)

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