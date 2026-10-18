Робин Райкконен завоевал чемпионский титул в классе Mini Max

Робин Райкконен вновь добился победы в картинге. Он выиграл гонку в категории Mini Max, которая состоялась в итальянском курортном городке Езоло. На финише ближайший соперник уступил ему полторы секунды. Этот результат принёс гонщику чемпионский титул в классе по итогам центрально-европейской серии Rotax Max Challenge.

«Чемпион! Упорный труд вознаграждён!» – прокомментировала успех в социальных сетях Минтту Райкконен, мама 11-летнего гонщика.

Успехи Робина подтверждают правильность решения Red Bull. В начале сентября стало известно, что сын Кими Райкконена, чемпиона мира 2007 года, вошёл в молодёжную Академию Red Bull.

Одним из призов, полученных Райкконеном-младшим сегодня, стал допуск на суперфинал Rotax Max Challenge. Турнир пройдёт в Портимао на второй неделе ноября.