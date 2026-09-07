Робин Райкконен войдет в программу Red Bull

В конце августа Джино Розато, давний друг семьи Кими Райкконена и крёстный отец его 11-летнего сына, намекнул на возможные серьёзные перемены в карьере 11-летнего Робина.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако финские СМИ в минувший уик-энд распространили слух, который ранее обсуждали в паддоке Монцы: Райкконен-младший может присоединиться к гоночной академии Red Bull.

Покажет ли это соответствие действительности, станет известно позже. Робин уже одержал немало побед на европейских картодромах, а его результаты производят впечатление. Кроме того, Кими вместе с семьёй посетил паддок в дни Гран При Италии и провёл значительное время в боксах Red Bull Racing, где, в частности, общался с Лораном Мекисом.

Фото: F1news.ru

Сообщается также, что в Монце в минувший уик-энд присутствовали представители высшего руководства компании Red Bull. В их числе был Оливер Минцлафф, отвечающий за корпоративные проекты и инвестиции в автоспорт. Ожидается, что договорённости между семьёй чемпиона мира 2007 года и Red Bull вскоре получат официальное подтверждение.

Короткий видеоролик о визите Кими Райкконена в боксы команды, опубликованный на страницах Red Bull Racing в социальных сетях, собрал множество комментариев. Один из пользователей написал: «Если слухи соответствуют действительности, то за будущее Red Bull после ухода Макса Ферстаппена можно не беспокоиться».