Главная Новости Red Bull Racing Робин Райкконен войдет в программу Red Bull
Новости

Робин Райкконен войдет в программу Red Bull

Робин Райкконен может присоединиться к гоночной академии Red Bull: 11-летний сын Кими впечатляет победами в картинге, а договорённости подтвердят официально.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
07.09.2026, 15:12·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В конце августа Джино Розато, давний друг семьи Кими Райкконена и крёстный отец его 11-летнего сына, намекнул на возможные серьёзные перемены в карьере 11-летнего Робина.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Однако финские СМИ в минувший уик-энд распространили слух, который ранее обсуждали в паддоке Монцы: Райкконен-младший может присоединиться к гоночной академии Red Bull.

Покажет ли это соответствие действительности, станет известно позже. Робин уже одержал немало побед на европейских картодромах, а его результаты производят впечатление. Кроме того, Кими вместе с семьёй посетил паддок в дни Гран При Италии и провёл значительное время в боксах Red Bull Racing, где, в частности, общался с Лораном Мекисом.

Фото: F1news.ru

Сообщается также, что в Монце в минувший уик-энд присутствовали представители высшего руководства компании Red Bull. В их числе был Оливер Минцлафф, отвечающий за корпоративные проекты и инвестиции в автоспорт. Ожидается, что договорённости между семьёй чемпиона мира 2007 года и Red Bull вскоре получат официальное подтверждение.

Короткий видеоролик о визите Кими Райкконена в боксы команды, опубликованный на страницах Red Bull Racing в социальных сетях, собрал множество комментариев. Один из пользователей написал: «Если слухи соответствуют действительности, то за будущее Red Bull после ухода Макса Ферстаппена можно не беспокоиться».

Источник

Кими Райкконен (22)Red Bull Racing (1033)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация