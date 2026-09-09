Робин Райкконен — пилот молодёжной программы Red Bull

Информация о том, что Робин Райкконен, 11-летний сын чемпиона мира 2007 года, получил приглашение в молодёжную программу Red Bull, ранее активно обсуждалась в паддоке в Монце.

Теперь эти сведения получили официальное подтверждение. С 2027 года юный финн станет участником гоночной академии Red Bull, главной целью которой является подготовка гонщиков к Формуле 1.

Робина считают одним из самых талантливых представителей своего поколения. Он с раннего возраста занимается картингом под руководством отца, Кими Райкконена, бывшего гонщика Формулы 1 и победителя 21 Гран При. Кроме того, Робин уже добился заметных успехов в международных чемпионатах Rotax и WSK.

Лоран Мекис, руководитель Red Bull Racing: «Робин уже демонстрирует исключительные способности в картинге. Благодаря своей скорости, гоночному мастерству и природному таланту он стал одним из самых перспективных гонщиков своей возрастной группы. В то же время сильное впечатление производит его зрелость, уравновешенный подход и умение полностью сосредоточиться на пилотировании.

Наша цель – помочь ему постепенно, шаг за шагом, развиваться, при этом не подвергая его излишнему прессингу. Путь в автоспорте долог, и мы дадим Робину время, окажем поддержку и обеспечим всеми необходимыми ресурсами, чтобы его потенциал в полной мере раскрылся.

Мы убеждены, что талант расцветает, если получает правильную поддержку, если гонщик работает с правильными людьми в правильной атмосфере и впитывает правильную культуру. Именно это мы намерены обеспечить Робину по мере того, как будет продолжаться его развитие. Мы готовы помочь ему и его семье сделать следующие шаги на этом пути».

Кими Райкконен: «Мы очень рады, что Робин решил продолжить свой путь в гонках в качестве участника молодёжной программы Red Bull. Лоран и все остальные в компании Red Bull оказали очень хорошую поддержку в процессе всех наших переговоров.

Они предложили детально проработанную и полноценную программу, которая в предстоящие годы позволит Робину прогрессировать, благодаря чему он получит необходимый опыт для развития его природных данных, которые он уже демонстрирует в картинге.

Молодёжная программа Red Bull невероятно успешно работает на протяжении многих лет. Среди её выпускников Себастьян Феттель, Макс Ферстаппен и многие другие гонщики. Теперь Робин присоединяется к этой славной программе и приложит все старания, чтобы оправдать доверие Red Bull».