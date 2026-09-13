Рост цен вынуждает нас пересаживаться на старые автомобили — не облагайте их налогом вдобавок.

Большинство из 50 million водителей в Britain мечтают ездить на новых автомобилях или хотя бы на относительно свежих моделях, выпущенных за последние 12-36 месяцев и уже прошедших необходимую обкатку. Однако реальность заметно отличается от этих ожиданий.

Согласно данным SMMT, лишь 16 per cent автомобилистов пользуются машинами, которым ещё не исполнилось три года. Примерно 13 per cent ездят на моделях возрастом от трёх до шести лет, а почти 19 per cent — на автомобилях, которым от семи до девяти лет. Ещё 19 per cent приходится на машины в возрасте от 10 до 12 лет. Но наиболее впечатляющий факт заключается в другом: не менее 33 per cent автомобилей на дорогах старше 12 лет.

Экономические реалии современной автомобильной жизни привели к тому, что подавляющее большинство водителей передвигаются на моделях, которые уже заметно постарели, стали старыми или, если выразиться максимально деликатно, почти древними.

Недавно я случайно встретил человека, с которым в последний раз виделся ещё в школе. Он сразу упрекнул меня в том, что я не сохранил Mk1 VW Golf, который купил новым в начале восьмидесятых. Затем он напомнил, что до сих пор владеет автомобилем, приобретённым в том же десятилетии, и ежедневно ездит на нём.