Volkswagen рано списывать со счетов: четыре великолепные новые модели доказывают это

«Volkswagen crisis worsens» — такой тревожный заголовок появился у Reuters, одного из самых авторитетных мировых информационных агентств, всего месяц назад. Примерно в то же время британская газета, входящая в число ведущих изданий страны, опубликовала заголовок «RIP Volkswagen?», сопроводив его утверждением, что гигантская немецкая автомобильная группа «stares into the abyss».

Но могут ли недавние проблемы с финансами, заводами, персоналом и рынком Китая привести к исчезновению второго по величине автопроизводителя в мире? Ни в коем случае.

VW Group слишком устойчив, целеустремлён, гибок, талантлив, производителен и стратегически важен, чтобы так быстро покинуть стремительно меняющийся автомобильный мир. Более того, в последние дни и недели ослабленная корпоративная структура вновь продемонстрировала свои лучшие качества. Этому способствовал полностью обновлённый и относительно доступный ряд моделей, недавно вышедших на рынок.

Четыре из этих автомобилей — Cupra Raval, Skoda Epiq, VW ID. Cross и VW ID. Polo — появились в нужное время, обладают подходящими габаритами и оснащены соответствующими электромоторами. Если рассматривать полностью новые модели длиной от 4.0 до 4.2 метров, перед нами лучший набор доступных и технологичных автомобилей на 2026-27.

Частные покупатели, живущие в реальном мире, вскоре поймут, что этот «multi-brand range within a range» не требует долгих размышлений. В линейке представлены традиционный и спортивный супермини — соответственно ID. Polo и Raval, сдержанный SUV ID. Cross, а также более крупный и выносливый Epiq с увеличенным дорожным просветом и большим объёмом багажного пространства.