Грабительские тарифы на парковку отменят по новым правилам правительства

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Правительство объявило о новых правах автомобилистов, которые позволят им оспаривать «несправедливые парковочные сборы», взимаемые частными операторами парковок. Благодаря этим изменениям избежать оплаты таких начислений станет проще.

Обновлённый Private Parking Code of Practice предусматривает для водителей гарантированные пять минут после въезда на парковку, чтобы решить, намерены ли они оставаться. После завершения парковочной сессии автомобилистам предоставляется ещё 10 минут на выезд. Действие кодекса распространяется на England, Scotland и Wales.

Штрафы будут отменяться в случаях «честных ошибок». К ним относятся кратковременная остановка для проверки маршрута, поломка автомобиля, неисправность парковочного автомата и неотложная медицинская ситуация. Согласно заявлению правительства, начисление должно быть отменено, если автомобилист “provide evidence that one of the scenarios set out in the Appeals Charter applies to them,”.

£100 cap on parking fines

Максимальный размер парковочного штрафа ограничат суммой £100. Операторы, нарушающие требования, рискуют лишиться доступа к данным DVLA, из-за чего установить зарегистрированного владельца автомобиля для назначения штрафа будет сложнее. Для «небольших ошибок», включая указание неправильного регистрационного номера при оплате или отсутствие парковочного разрешения, введут более низкий предел — £20.

Частные парковочные компании обяжут передавать независимой Scrutiny and Oversight board данные о выписанных штрафах и рассмотрении апелляций. Ожидается, что это поможет повысить стандарты работы отрасли.