Риккардо: «Молодость – это суперсила Антонелли»

В подкасте Beyond The Grid бывший гонщик Формулы 1 Даниэль Риккардо рассказал об успехах Кими Антонелли и вспомнил начало своей карьеры.

Даниэль Риккардо: «На днях друг спросил меня о Кими Антонелли, и я сказал ему: «Неведение – это суперсила». Под этим словом я не подразумеваю ничего плохого, я только про его молодость. Быть ​​молодым, незамутнённым, свободных от условностей этого мира – это суперсила.

Риккардо отметил, что в первый год выступлений за Red Bull Racing был молодым и наивным, поэтому воспринимал многое проще и увереннее. По его словам, тогда он думал: «Круто, я побеждаю и буду побеждать, ведь я лучший».

Гонщик подчеркнул, что не хочет проводить прямые параллели между собой и Антонелли. При этом он считает, что молодость может стать преимуществом в моменты, когда спорт и окружающий мир приобретают жёсткость, поскольку с годами человек накапливает определённый багаж.

По мнению Риккардо, сейчас Кими находится в идеальном состоянии: он талантлив и быстр, но ещё не успел приобрести этот «багаж». Поэтому Антонелли может просто говорить себе: «Давай просто выйдем и погоняемся». Риккардо считает, что отсутствие лишних отвлекающих факторов является настоящей суперсилой.

Самому Риккардо, по его словам, с годами становилось сложнее. Даже решение в 2018 году уйти из Red Bull заставляло его сомневаться и задаваться вопросами: «Я так и не добился успеха, или всё пошло не так, как я себе представлял». Эти мысли, отметил гонщик, постоянно возвращались: «Было ли то решение верным? Правильно ли я поступил?»

«Это целая цепочка событий, но в конце мне приходилось копать очень глубоко, чтобы найти то, что прежде давалось легко и просто».