Российский авторынок за неделю: свежая статистика показала резкий рост спроса на автомобили

На 40-й неделе в России зарегистрировали 33,2 тыс. новых легковых автомобилей. Это почти на 18% больше показателя предыдущей недели, когда на учет встало 28,1 тыс. машин. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

При этом относительно аналогичной 40-й недели прошлого года российский авторынок сократился на 19,7%. Еще сильнее снизились показатели в сегменте легкого коммерческого транспорта — на 27% в годовом выражении. Однако по сравнению с предыдущей неделей регистрации новых LCV выросли на 2,1% и достигли 1720 штук.

Противоречивая динамика сохраняется и в сегменте грузовиков массой от 3,5 тонны. Согласно статистике Целикова, за прошедшую неделю в России зарегистрировали 1178 новых автомобилей этого класса. Результат оказался на 17,8% выше показателя предыдущей недели, но на 11,2% ниже уровня годичной давности.

Ранее сообщалось, что на 39-й неделе текущего года Сергей Целиков отметил снижение регистраций новых легковых автомобилей. Отрицательная динамика тогда также была зафиксирована в сегментах LCV и грузовиков.

Одновременно в России зафиксирован резкий рост продаж гибридов и электромобилей. По данным Минпромторга, за январь—сентябрь 2026 года объем реализации таких машин достиг 98 699 штук. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился почти в два раза — на 92,6%.

Автор: Иван Бахарев