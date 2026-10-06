Шины изнашиваются быстрее: 4 главные ошибки водителей, которые незаметно их уничтожают

Неправильное давление в шинах, неисправности подвески и эксплуатация покрышек не по сезону ускоряют и делают неравномерным их износ. Об этом «Автоновостям дня» сообщил директор по послепродажному обслуживанию дилерского центра «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов.

Самой распространённой ошибкой автомобилистов эксперт назвал езду с неподходящим давлением в шинах. Характер износа зависит от того, превышает давление норму или, наоборот, оказывается ниже неё.

«Избыточное давление приводит к износу центральной части протектора, недостаточное — к износу по краям и боковинам покрышек», — пояснил Роман Тимашов.

На втором месте, по словам специалиста, находятся нарушение углов установки колёс и неисправности подвески. При неправильной регулировке протектор, как правило, изнашивается по боковым частям шин.

«Третья типичная ошибка – использование покрышек не по сезону. Например, износ зимних шин при плюсовой температуре происходит интенсивнее, при этом тормозной путь и управляемость автомобиля ухудшаются», — предупредил Роман Тимашов.

Ещё одной причиной ускоренного и неравномерного износа шин эксперт назвал неправильную балансировку колёс, а также ошибки при хранении покрышек. По словам Тимашова, это может приводить к появлению вибрации во время движения и износу «пятнами».

Ранее другой эксперт рекомендовал менять летние шины на зимние после нескольких дней, в течение которых среднесуточная температура держится на уровне около плюс 7 градусов. Он также отметил, что при поездках утром и ночью не стоит откладывать шиномонтаж, если температура приближается к нулю.

Автор: Иван Бахарев