Ретроавтомобили быстро надоедают, считает шеф-дизайнер Volkswagen.

Автомобили в ретростиле сегодня появляются повсюду: Renault 5 и Renault 4, MINI Cooper, Ford Bronco и многие другие модели возвращают образы культовых машин на современные дороги. Однако глава дизайна Volkswagen предупреждает, что интерес к ретроавтомобилям может быстро угаснуть. Об этом он говорит, опираясь на собственный опыт.

Auto Express поговорил с Andreas Mindt, руководителем дизайна бренда Volkswagen и теперь всей группы VW Group, накануне 2026 Paris Motor Show. Неофициальной темой выставки стало возрождение автомобильных икон прошлого. Представленные на мероприятии новые модели переосмысливают Citroen 2CV, Renault Espace, Peugeot 205 T16 и другие автомобили для XXI века.

Отвечая на вопрос о последней волне ретроревивалов, Mindt сказал: “I don’t want to repeat a design over and over again, I think there’s a dead end to it.

“We had that with the new Beetle. You do one Beetle, then another and then people get tired. How can you succeed from there? There’s a stop somewhere when you go down this path. We did it already and we found it’s no good.”

В отличие от этого подхода Volkswagen теперь обращается к своему наследию менее очевидным способом, сосредоточившись на ключевых ценностях, за которые поклонники любили наиболее знаковые модели марки. “Our three values are: stable, likeable and secret sauce,” Mindt explained. “You can apply this in the past, in the present and in the future as well, as these values are timeless.”

Таким образом, нет оснований полагать, что VW намерен сделать следующий Golf похожим на Mk1 из семидесятых или во второй раз возродить Beetle. При этом отдельные, менее заметные, но важные элементы дизайна старых автомобилей продолжают использоваться в новых моделях.