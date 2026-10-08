Ресторатор из Китая вручила своим сотрудникам в качестве премии новые BMW

Ресторатор из Поднебесной Ма Яньли устроила для сотрудников необычный предпраздничный сюрприз. Вместо обычной рабочей смены они отправились в автосалон, чтобы получить новые BMW.

Платить за автомобили сотрудникам не пришлось: от них требовалось только оформить необходимые документы. По словам Ма Яньли, принять такое решение ее заставил случай с одной из работниц.

Однажды сотрудница приехала на работу с отмороженными руками и сильно покрасневшим лицом. Добираться ей пришлось на электроскутере. Эта ситуация произвела на Ма большое впечатление и заставила ее задуматься о несправедливости по отношению к работнице.

“Почему она вынуждена мерзнуть, когда я сижу в теплой машине?” – задалась вопросом ресторатор. После этого решение приобрести каждому сотруднику автомобиль, чтобы поездки на работу стали комфортнее и приятнее, было принято почти сразу.

Как отметила Ма Яньли, бизнес становится результатом совместных усилий и самоотверженности всех сотрудников. Поэтому и награда, по ее мнению, должна достаться каждому. В результате работники получили автомобили стоимостью около 3,8 млн руб.

Транспорт оформили на каждого владельца без дополнительных обязательств.

Подобный способ премирования сотрудников достаточно распространен в Китае. К традиционным китайским праздникам крупные компании нередко дарят работникам дорогие и значимые подарки в знак уважения к их труду, самоотверженности и времени, проведенному в компании.

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Фото: scmp