Рестайлинг и собственный турбомотор: как изменится популярный бюджетный кроссовер «Москвич 3»

Завод «Москвич» планирует провести рестайлинг кроссовера «Москвич 3». Модель будет оставаться в линейке бренда еще как минимум пять лет. Обновление дизайна могут приурочить к переходу на штамповку кузовных панелей, сообщила генеральный директор предприятия Елена Фролова главному редактору журнала «За рулём» Максиму Кадакову.

Фролова рассказала, что при начале локализации «Москвич 3» предприятие получило от партнеров техническую документацию. Однако автомобиль продолжал развиваться, из-за чего некоторые изменения не успевали отражаться в документах. В результате инженерам пришлось скорректировать производственный процесс более чем в 250 пунктах.

«Следующий крупный этап — штамповка кузовных панелей, к которой планируем перейти примерно через 18 месяцев. К этому времени „Москвич 3“ может получить обновление внешности, и логично будет создавать штамповую оснастку уже под обновленную модель», — рассказала Елена Фролова.

Таким образом, штамповую оснастку для кузовных деталей хотят разрабатывать с учетом возможного рестайлинга кроссовера. В дальнейшем «Москвич 3» будет получать плановые изменения экстерьера и интерьера. При этом модель останется в ассортименте бренда минимум на пять лет.

В рамках обсуждения дальнейшей локализации Елена Фролова также сообщила о планах наладить производство 1,5-литрового турбомотора для «Москвич 3». По ее словам, завод серьезно рассматривает такой проект и ведет поиск партнеров для распределения необходимых инвестиций. Вложения потребуются в производство и последующую механическую обработку блока цилиндров и головки блока.

Руководитель «Москвича» отметила, что предприятию необходимо учитывать одновременно доступность автомобиля, его оснащение и экономику производства. Основная задача заключается в том, чтобы предложить клиентам современный кроссовер российского производства. По словам Елены Фроловой, ориентир по цене такой модели начинается от 1,8 млн рублей.

Небольшое обновление «Москвич 3» уже получил в этом году. В марте на рынок вышли модернизированные кроссоверы. От прежних машин они отличаются тканевой обивкой сидений вместо комбинированной или кожаной (из эко-кожи), а также новым задним бампером с фальшдиффузором. Он пришел на смену серебристой пластиковой накладке.

Ранее «Автоновости дня» сообщили, что завод «Москвич» изменил условия прямых скидок на кроссовер «Москвич 3». С сентября скидка в размере 360 тыс. рублей на автомобили 2025 года выпуска больше не предоставляется. Для машин 2026 года выпуска ее уменьшили на 100 тыс. рублей.