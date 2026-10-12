В Москве продают редчайший довоенный мотоцикл под реставрацию

Портал CarsWeek сообщает о продаже на Авито немецкого довоенного мотоцикла. В заголовке объявления указана модель NSU 251 OSL, однако в тексте упоминается значительно более редкая и мощная NSU 601 OSL. Приведенные характеристики также соответствуют топовой модели.

Фото: Carsweek.ru

Сегодня бренд NSU известен преимущественно энтузиастам. Однако в свое время компания входила в число 4 крупнейших немецких производителей мотоциклов наряду с BMW Motorrad, DKW и Zündapp. В 1955 году NSU стала крупнейшим мировым производителем мотоциклов, но позднее была приобретена концерном Volkswagen и переключилась на выпуск автомобилей. Впоследствии компания стала основой торговой марки Audi.

Фото: Carsweek.ru

NSU 601 OSL была флагманской моделью бренда и выпускалась с 1937 по 1939 года, пока завод не перепрофилировали на производство военной техники. Аббревиатура OSL расшифровывается как Overhead valve (верхнеклапанный), Sport (спортивный), Luxury (люксовый).

Фото: Carsweek.ru

Для разработки передового по тем временам верхнеклапанного двигателя компания пригласила известного английского инженера Уолтера Мура. Мотор с одним большим цилиндром объемом 562 куб. см изготовили из легкого алюминиевого сплава. Благодаря мощности в 24 л.с. мотоцикл мог разгоняться до внушительных для того времени 130 км/ч. Кроме того, он обладал хорошей тягой на низких оборотах и высокой проходимостью по бездорожью.

Фото: Carsweek.ru

С началом второй мировой войны большинство таких мотоциклов мобилизовали для нужд Вермахта. Их использовали в качестве курьерского и штабного транспорта. Многие байки были уничтожены на полях сражений, поэтому сохранившиеся экземпляры сегодня представляют значительную коллекционную ценность.

Фото: Carsweek.ru

Выставленный на продажу мотоцикл является основой для восстановительного проекта. Продавец не указал в объявлении много подробностей, однако по фотографиям можно предположить, что комплектность составляет примерно 70–80%. У мотоцикла сохранились родная рама, двигатель, передняя вилка параллелограммного типа, бензобак с характерными выемками под колени, крылья, а также корпус фары со спидометром. Металл уже подвергся грубой механической очистке или пескоструйной обработке, благодаря чему можно оценить его состояние.

Фото: Carsweek.ru

Цена в 1.59 миллиона рублей может показаться высокой, однако ее объясняет редкость модели. Мотоцикл выпускали всего два года небольшими партиями, поскольку его стоимость превышала 1000 рейхсмарок. Кроме того, значительная часть техники была уничтожена во время войны, и до наших дней сохранились лишь единицы.

Полное восстановление этого экземпляра потребует существенных затрат и большого объема работы. Предстоит найти подходящие запчасти, полностью перебрать двигатель и покрасить мотоцикл. После реставрации он сможет стать украшением частной коллекции или ценным реквизитом для киностудии.

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Фото: Авито

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