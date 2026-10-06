Renault Twingo обзавёлся необычной панорамной крышей Twingobay

В Renault Twingo немало привлекательных качеств: автомобиль отличается стильным дизайном, азартным характером и доступной ценой. Скоро у модели появится ещё одно преимущество.

Renault представила новую панорамную крышу Twingobay. Её площадь составляет 0.7m², а закруглённые края продолжают необычную, почти яйцеобразную форму панели. По мнению компании, такое решение не нарушает стилистику Twingo, вдохновлённую дизайном девяностых, а дополняет её.

Панель не ограничивается обычным стеклом. По краям нанесён «Twingo graphic alphabet»: среди его элементов есть N, выполненная в форме фары автомобиля, а G представлена в виде символа геолокации. “This exclusive detail brings to mind the playful, offbeat world of Twingo, while creating a distinctive visual signature,” Renault says.

Многослойная крыша рассчитана на использование в любое время года, поэтому отдельная шторка, занимающая дополнительное пространство, не потребуется. В солнечную погоду конструкция блокирует 99.9 процента ультрафиолетовых лучей, а в прохладные дни помогает сохранять тепло в салоне.

Помимо новой крыши, версии Twingo с Twingobay не будут отличаться от автомобилей с металлической крышей. Они получат аккумулятор ёмкостью 27.5kWh и установленный спереди электромотор мощностью 80bhp. Дополнительный вес крыши, вероятно, немного увеличит массу автомобиля, однако он не должен заметно повлиять на запас хода по циклу WLTP, составляющий 163 miles, и разгон до 62mph за 12.1-second.

Впервые автомобиль с остеклением Twingobay покажут на Paris Motor Show 2026. Он будет представлен вместе с необычным Renault 8 Gordini и Renault E-Space Concept, который в компании описывают как “rebooting the spirit of Renault Espace”.

До появления Twingobay в Великобритании придётся подождать: поставки запланированы не раньше лета 2027 года. Стоимость опции Renault объявит ближе к началу продаж.

Пока тем, кто ищет небольшой электрический Renault с эффектной крышей, остаётся рассмотреть Renault 4 Plein Sud. Модель оснащена складывающейся тканевой крышей и стоит на £1,500 дороже стандартной версии R4.